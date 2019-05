Nieuwste film Plastic Soup Surfer toont het moderne activisme

De documentairefilm Plastic Paradox is een vervolg op de film From Source to Sea over ‘plasticsoep’ activist Merijn Tinga. Ditmaal volgt filmmaker Eelke Dekker de bijzondere activist, surfer en bioloog terwijl hij een expeditie voorbereidt en uitvoert op een 3D geprint windsurfboard. Het wordt een avontuur vol tegenslagen waarin zijn geloof en ambities op de proef worden gesteld. Het is een verhaal over visie, activisme en het verschil willen maken tegen de achtergrond van het wereldwijde plastic vervuiling probleem.



‘Plastic Paradox’ 2019 63min



Regie: Eelke Dekker



Worstelende activist



‘Plastic Paradox’ volgt Tinga, ook wel bekend als de ‘Plastic Soup Surfer’, tijdens zijn werkzaamheden van afgelopen jaar in Nederland, Genève, Kenya en tijdens zijn zware surfexpeditie langs de kust van Noord Frankrijk naar Scheveningen. Het geeft een beeld van een uitzonderlijke activist die zijn zelfgemaakte surfboards als middel gebruikt om het bedrijfsleven en de politiek aan te spreken. In ‘Plastic Paradox’ worstelt de Plastic Soup Surfer met die zelfgeschapen vorm en de gewekte verwachtingen. Het is een persoonlijke film over een activist die zichzelf minder relevant ziet worden en zoekt naar samenwerking en visie.



De Plastic Paradox



In de film stelt Tinga dat huidige aanpak van de plastic vervuiling door het bedrijfsleven in principe altijd ontoereikend is. Het aangevoerde ‘opruimen en meer consument verantwoordelijkheid’ zullen nooit een afdoende antwoord zijn om het plasticsoep probleem op te lossen.



De kern van het plastic vervuiling probleem ligt in wat Tinga de ‘Plastic Paradox’ noemt; de tegenstelling in dat ‘gemak en prijs’ weliswaar de belangrijkste aankoopprikkels zijn van plastic, maar dat dit gemak direct omslaat in ‘ongemak’ doordat het materiaal waardeloos is en teveel eisend in de manier van afdanken. Er is een ‘plastic transitie’ nodig willen we de plastic vervuiling effectief aanpakken.



Nieuw, dankbaar en laagdrempelig activisme.



Met de aandacht voor de plasticsoep en de zichtbaarheid van plastic zwerfafval er een nieuw type activisme is ontstaan. Het aantal particuliere zwerfafval initiatieven is in het afgelopen jaar enorm snel gegroeid. Lokaal zwerfafval bevechten is laagdrempelig en dankbaar; het resultaat van een individuele actie is direct zichtbaar - dit in tegenstelling tot de abstracte milieuproblemen als klimaatopwarming. Waar traditionele milieuorganisaties het vergroten van hun invloed en acties zoeken in donaties van hun leden roept de Plastic Soup Surfer in de film op tot het ontwikkelen van praktisch activisme door de achterban zelf. Met deze film wil de Plastic Soup Surfer een aanzet geven deze snel groeiende beweging te organiseren.



Europese steun



Vice President van de Europese Commissie Frans Timmermans is onlangs ambassadeur geworden van het manifest dat de Plastic Soup Surfer opstelde tezamen met een groot aantal Nederlandse plastic bestrijders en milieuorganisaties. Een van de meest prikkelende oproepen uit het manifest is ‘Nooit meer opruimen’.



Film als middel



Plastic Paradox is de tweede film van regisseur Eelke Dekker over de campagnes van de Plastic Soup Surfer. Zijn eerste film ‘From Source to Sea’ is meer dan 65 keer vertoond in het afgelopen jaar in oa. bioscoop- en theaterzalen door geheel Nederland; altijd op initiatief van -, en georganiseerd door de achterban zelf. Ook de huidige film zal op deze onafhankelijke en organische manier worden gedistribueerd nadat deze op National Geographic is vertoond op 9 juni.



