Onbekende Kees Van Dongen uit Franse prinselijke collectie te koop

Samen met zijn Londense partners Stoppenbach & Delestre heeft Kunsthandel Ivo Bouwman onlangs het schilderij Femme à la Rose van Kees van Dongen (1877-1968) kunnen verwerven. De herkomst is bijzonder: het schilderij is afkomstig van de familie Murat, van wie de stamhouder (Joachim Murat, 1767-1815, koning van Napels en Sicilië) in 1800 trouwde met Caroline Bonaparte (1782-1839), de zus van keizer Napoleon.



Van Dongen heeft het schilderij rond 1925 gemaakt en het vervolgens geschonken aan prins Lucien Murat (1877-1933) en zijn vrouw Marie de Rohan-Chabot (1876-1951), die in die tijd een bekende schrijfster was. De prins en prinses maakten in die jaren deel uit van de beau monde van Parijs en waren ongetwijfeld gasten van de wilde feesten die Kees van Dongen in het begin van de twintigste eeuw organiseerde. Juist in die periode zijn zijn mooiste werken tot stand zijn gekomen. Via vererving binnen de familie Murat is het werk onlangs op de markt gekomen. Voor zover bekend is het schilderij niet eerder tentoongesteld dan wel beschreven het schilderij mag daarmee een ontdekking genoemd worden.



Femme à la Rose maakt deel uit van de verkooptentoonstelling die Kunsthandel Ivo Bouwman van 22 tm 30 juni in Den Haag houdt. Daar zijn ook werken beschikbaar van o.a. J.B. Jongkind, Isaac Israels, Raoul Dufy, Henri Gervex, Maximilien Luce, Kees Maks en Jan Sluijters.