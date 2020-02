Inzetten van een brandwacht

In Nederland zijn bedrijven wettelijk verplicht om een brandwacht in te zetten bij een verhoogd risico van brand. Dat kan bijvoorbeeld ingezet worden als de brandmelder-, sprinkler- of blusinstallatie uitvallen of dreigen uit te vallen. Het is ook verplicht als men met hitte of vuur werkt (heetwerkzaamheden) zoals bij lassen, smelten of branden. In de bouwindustrie wordt de brandwacht ingezet bij verbouwingen of bij controles van de brandveiligheid van vuilnisbakken en afvalcontainers. Verder worden brandwachten en brandwacht beveiligers ingezet bij allerlei controles van de brandveiligheid, bij speciale evenementen, bij theatervoorstellingen, in studio's, bij beveiliging van vastgoed en van leegstaande panden of bij de beveiliging van gevaarlijke, ontvlambare en explosieve goederen. Brandwachthuren.nl adviseert u graag over de wettelijke vereisten.



Waarom brandwachthuren.nl?



Als de omgevingsdienst of de brandweer u verplicht om een brandwacht in te zetten, beschikken wij over een ruim aantal rijks-gediplomeerde brandwachten en deskundigen voor brandveiligheid. Naast brandwachten beschikken we ook over mangatwachten en veiligheidswachten. Al onze mensen zijn overal in Nederland binnen twee uur inzetbaar. Ook eisen sommige verzekeraars dat er een brandwacht aanwezig is in bepaalde gevallen. Onze wachten doen veel meer dan routinematig rondjes lopen en apparaten controleren. Zij helpen u om een veilige plek te ontwikkelen waar iedereen zich opnieuw prettig en lekker veilig voelt.



ERT



Brandwachthuren.nl beschikt over speciaal opgeleide Emergency Rescue Teams. Dit zijn gespecialiseerde teams die bestaan uit minstens drie deskundige teamleden die kunnen worden ingezet bij speciale reddingen uit kleine en besloten ruimtes of bij hoogte- en diepte-reddingen.



Veiligheidsdeskundigen MVK en HVK



De veiligheidsdeskundigen MVK en HVK van brandwachthuren.nl zijn de specialisten ter zake aangaande veiligheidswetgeving inzake arbeidsveiligheid, Risico Inventarisatie Evaluatie, analyse van risico's en hulpverlening. Onze deskundigen staan ter beschikking per project, maar kunnen ook gedetacheerd worden om uw veiligheidsprocessen te beheren ter plaatse bij uw bedrijf.



Petrochemisch



In risicovolle sectoren, zoals de petrochemische industrie, wordt door de overheid of door het bedrijf zelf een hogere veiligheidsstandaard opgelegd. Door de jarenlange ervaring van ons bedrijf in deze sector, beschikken wij over een uiterst bekwaam team van petrochemische veiligheidswachten. Wij leveren gekwalificeerde vaklui met ruime ervaring in de petrochemie en elke brandwacht heeft minimaal de volgende certificaten: vca-vol, gasmeten ex-ox-tox en een mangatwacht opleiding.



Opleidingen



Al onze medewerkers zijn extra goed opgeleid en werken volgens de strengste richtlijnen. Ze beschikken over alle noodzakelijke certificaten en diploma's om hun taken mogen uit te voeren. Wij organiseren hiernaast ook zelf verschillende cursussen in onze Academy om het personeel van onze opdrachtgever op te leiden. U vindt een aanbod van alle cursussen die we organiseren op onze website. Wij gaan in alles een stap verder dan de traditionele brandbeveiliging. Onze account managers zijn steeds bereid om u hierover te adviseren tijdens een persoonlijk gesprek en om een geijkte oplossing te zoeken voor de persoonlijke veiligheidsnoden van uw bedrijf, omdat veiligheid op het werk toch een minimumvereiste is voor het uitvoeren van de basistaken van elk bedrijf.