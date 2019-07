MoneyMonk krijgt PSD2-vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB)

Utrecht, maandag 29 juli 2019



MoneyMonk krijgt als eerste boekhoudprogramma in Nederland een PSD2-vergunning van De Nederlandsche Bank



MoneyMonk is de eerste leverancier van boekhoudsoftware die van De Nederlandsche Bank (DNB) een PSD2-vergunning heeft gekregen als Betaaldienstverlener.In Nederland is DNB belast met de taak voor het toezicht op en het uitgeven van vergunningen aan Third Party Providers (TPP’s) onder de PSD2. Voor toekenning van een vergunning worden strikte eisen gesteld. MoneyMonk is in 2018 begonnen met de voorbereidingen voor de vergunningaanvraag en heeft zich laten bijstaan door specialisten van Enigma Consulting.



Het aanbieden van software waarmee geconsolideerde rekeninginformatie getoond wordt, is met de nieuwe PSD2-wetgeving een dienst geworden die onder het toezicht van DNB staat. Er geldt een vergunningplicht voor leveranciers die software aanbieden waarbij rekening- en transactie-informatie wordt verwerkt zoals boekhoudprogramma’s en huishoudboekjes.



Jasper Horstink (CEO) van MoneyMonk: “Wij zijn enorm blij dat wij als eerste boekhoudprogramma in Nederland de vergunning toegekend hebben gekregen door DNB. De vergunning stelt ons in staat om onze klanten nog beter te kunnen helpen. Zo hebben ze een actueler beeld van hun financiële situatie en kunnen ze nog meer tijd besparen op hun administratie.”



“We zagen al vrij snel in dat de invoering van PSD2 voor ons een erg belangrijk thema zou gaan worden in 2019. Daarom hebben we in 2018 volop geïnvesteerd in de voorbereiding op het verkrijgen van de vergunning.”



“Onze speciale dank gaat uit naar Bas van Haag voor zijn begeleiding namens DNB en Paul Jans en Geert Blom van Enigma Consulting.”



Voordelen van PSD2 voor de ondernemer

Met de invoering van de PSD2-wet kunnen vergunninghoudende TPP’s met behulp van API’s rekeninginformatie ophalen bij banken. Het ophalen van deze informatie mag alleen nadat de klant daar toestemming voor heeft verleend. Zo kan de klant zelf bepalen met welke TPP’s de rekeninginformatie wordt gedeeld.



API’s maken het mogelijk om geautomatiseerd informatie uit te wisselen tussen de computersystemen van de banken en de TPP’s. Op die manier kan de rekening- en transactie informatie van de klant geautomatiseerd ingelezen worden in de administratie van de ondernemer.



De ondernemer bespaart zo tijd, omdat de gegevens niet meer handmatig uitgewisseld hoeven te worden. Ook ontstaat er zo een actueel beeld van de financiële situatie van de ondernemer. Dit stelt de ondernemer in staat om betere financiële beslissingen te nemen.



Over MoneyMonk

De Utrechtse FinTech en Scale-up MoneyMonk, opgericht door de broers Jasper (CEO) en Jorgen (CTO) Horstink, ontwikkelt online bedrijfsadministratiesoftware voor ondernemers.



Met hun product ‘MoneyMonk - online boekhouden’ richt het bedrijf zich sinds oprichting in 2013 op de administratie van dienstverlenende ZZP’ers.



Eerder nam het bedrijf al succesvol deel aan het Startup Incubator programma van UtrechtInc. Sindsdien maakt het bedrijf een fantastische groei door: inmiddels maken vele duizenden ondernemers gebruik van de boekhoudsoftware van MoneyMonk.