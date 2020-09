Koning reikt Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2020 uit

Zijne Majesteit de Koning reikt donderdagmiddag 8 oktober de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2020 uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Drie jonge kunstenaars worden onderscheiden en ontvangen elk een bedrag van 9.000 euro. Na de uitreiking van de prijzen opent de Koning de tentoonstelling waar werken van de winnaars en van de overige genomineerden te zien zijn. De Koninklijke Prijs werd in 1871 door Koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor de Vrije Schilderkunst. Na Koning Willem III is de Koninklijke Prijs uitgereikt door opeenvolgende staatshoofden en Koning Willem-Alexander zet deze traditie sinds 2013 voort. De prijs is bedoeld om jonge, talentvolle schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar. In Nederland werkzame beeldend kunstenaars tot 35 jaar kunnen meedingen naar de prijs. Dit jaar zonden 406 kunstenaars beeldmateriaal in, het hoogste aantal van de afgelopen 20 jaar. De volgende kunstenaars zijn genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2020: Rinella Alfonso, Maxime Favre, Philipp Gufler, Danielle Hoogendoorn, Matthijs Jeuring, Sophie Lee, Janne Schipper, Leonie Schneider, Benine du Toit, Wouter Venema, Charlott Weise, Lotte Wieringa, Aafke Ytsma, Iriée Zamblé en Dan Zhu. Publiek is van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken vanaf 10 oktober t/m 31 december. Het Paleis is geopend van woensdag tot en met zondag. Graag vooraf online reserveren via www.paleisamsterdam.nl

