Scholing in Gelderland-Zuid over kindermishandeling

Augeo Foundation schoolt leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de regio Gelderland-Zuid



Eén op de dertig kinderen in Nederland voelt zich thuis niet veilig. Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten in het onderwijs zien dag in dag uit kinderen. Zij merken vaak als eerste dat er thuis iets aan de hand is. Om hen daarbij te helpen, heeft Augeo Foundation online-trainingen ontwikkeld over het signaleren van kindermishandeling en het handelen volgens de Wet Meldcode.



In Rotterdam en Arnhem kunnen professionals deze cursussen al gratis volgen. In Limburg loopt een soortgelijk project op provinciaal niveau. Nu maakt ook de gemeente Nijmegen mogelijk de online-cursussen van Augeo te volgen. Leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang in de regio Gelderland-Zuid kunnen hier gebruik van maken.



Augeo Foundation is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat gebeurt onder andere met online-cursussen. Het motto is Ieder kind veilig. Voor meer informatie: www.augeo.nl