Inspelen op onvoorspelbaar consumentengedrag

De run op toiletpapier. Het verspreiden van nepnieuws. Zendmasten als doelwit. In deze tijden blijkt menselijk gedrag vaak moeilijk te voorspellen. Toch schuilen achter onverwachte handelingen vaak eeuwenoude reflexen van ons brein. De vraag hoe ondernemers kunnen inspelen op veranderend consumentengedrag staat centraal in het webinar: “Breingeheimen in coronatijd.”



Initiatiefnemer William Burghout van marketingbureau Diversions ligt toe: “Ondernemers staan voor grote uitdagingen. Plannen en marktanalyses van begin dit jaar kunnen de prullenbak in. Met ons webinar willen we nieuw houvast bieden. Door scherp te kijken naar de wensen en eisen van de consument van vandaag.”



Want dat consumentengedrag is veranderd, dat staat vast. “Het menselijk brein vindt het lastig om beslissingen te nemen in ongewone situaties. We vallen dan terug op vaste denkpatronen: heuristieken. Als je deze heuristieken herkent, dan wordt onverwacht gedrag soms volkomen logisch.”



Tijdens het webinar kijken de presentatoren Burghout en gedragsexpert Van Rensch niet alleen naar de theorie. Doel is om ondernemers handvatten te geven om te kunnen inspelen op de huidige situatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden verschillende scenrio’s geschetst.



“Doen wat je altijd doet is in ongewone situaties niet altijd de beste keuze. Nu de eerste golf van verbazing over corona is geweest, wordt het tijd in te spelen op het nieuwe speelveld dat is ontstaan voor ondernemers.”



Het webinar wordt gehouden op dinsdag 2 juni. Ondernemers kunnen zich zonder kosten inschrijven op Diversions.nl/breingeheimen.