Verbod geoblocking opent grenzen voor internetaankopen

UTRECHT – Webshops in de EU mogen consumenten uit het buitenland niet langer blokkeren als die willen profiteren van een aanbieding of ander prijsvoordeel. Vanaf maandag 3 december is geoblocking officieel verboden. Consumenten die toch op online grenzen stuiten, kunnen een klacht indienen bij het Europees Consumenten Centrum (ECC) in Utrecht.



Met het verbod - dat ook in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein geldt - maakt de EU een eind aan online discriminatie op grond van nationaliteit, verblijfplaats of vestigingsplaats door webshops. Hierdoor kunnen consumenten overal in Europa vrij online winkelen, prijzen vergelijken en kiezen voor de goedkoopste aanbieding.Tot nu toe weigerden veel webshops klanten uit het buitenland, met name webshops die in verschillende landen actief zijn. Nederlandse consumenten die bijvoorbeeld op de Duitse of Belgische versie hetzelfde product tegen lagere prijzen zien, kunnen dat niet kopen omdat ze automatisch en ongevraagd naar de Nederlandse webshop worden geleid. Daar gelden dan hogere prijzen. Wat ook voorkomt is dat ze op de buitenlandse webshop niet kunnen betalen vanwege hun Nederlandse IP-adres. Dat ongevraagd doorsturen mag niet meer, net als het weigeren van een betaling op basis van locatie.Het verbod op geoblocking geldt zowel voor zakelijke als particuliere klanten. Ook kunnen consumenten vanaf 3 december gebruik maken van goedkopere buitenlandse hostings- en clouddiensten. Er zijn enkele uitzonderingen op het verbod, zo geldt het niet voor auteursrechtelijke werken en streamingsdiensten als Netflix.



Slechts 15 procent van alle Europeanen koopt online producten bij een webshop die in een ander land is gevestigd. De EU nam op 27 februari dit jaar een verordening aan die geoblocking verbiedt en een eind moet maken aan deze discriminerende praktijken. Deze treedt 3 december officieel in werking. Het verbod op geoblocking past in een reeks van maatregelen die de interne Europese markt vrijer en eerlijker moet maken. In dat kader maakte de EU eerder al een eind aan de roamingtarieven voor mobiel bellen.



Consumenten die na 3 december nog steeds geen toegang krijgen tot buitenlandse webshops of apps, ongevraagd naar een andere versie worden doorgeleid, geen producten of diensten kunnen kopen - of alleen tegen andere prijzen - en die niet kunnen betalen vanwege hun locatie of IP-adres, kunnen bij het Europees Consumenten Centrum een klacht indienen.