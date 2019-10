Sony PlayStation 5 komt met nieuwe VR headset met ingebouwde camera's

Nieuwe Sony PSVR headset in ontwikkeling voor de volgend jaar verwachte PlayStation 5 game console.



Sony Corporation heeft gisteren via een blogpost onthullende informatie naar buiten gebracht aangaande haar ‘Next-Gen Game Console’. Niet alleen werd de officiële benaming onthuld, ook werd bekend wanneer de lancering zal plaatsvinden. De Sony PlayStation 5 zal volgend jaar voor de December-feestdagen verkrijgbaar zijn.



Tevens werd er nieuwe informatie verschaft aangaande de hardware en de vernieuwde controller met haptische feedback. Eén onderdeel blijft echter onbesproken door Sony; krijgt de PlayStation VR headset een opvolger?



Het enorme succes van de 4de generatie PlayStation spelconsoles is mede te danken aan de compatibiliteit met de PlayStation VR (PSVR) en de PlayStation Camera. Middels deze headset is het mogelijk om virtual reality games te spelen via de console.



Uit een onlangs gepubliceerd patent in Amerika blijkt dat Sony Interactive Entertainment een vernieuwde PlayStation VR headset in ontwikkeling heeft, met ingebouwde camera’s waardoor nauwkeurige tracking van de gamer mogelijk is. Mogelijk wordt er zelfs gekozen voor een wireless headset, waardoor de gamer meer bewegingsvrijheid behoudt tijdens het gamen.



De Nederlandse technologie website LetsGoDigital heeft een publicatie online gezet waarin de in ontwikkeling zijnde Sony PlayStation VR headset voor de PS5 uitgebreid beschreven staat.



Publicatie: https://nl.letsgodigital.org/virtual-reality-vr/so...

Sony blogpost: https://blog.us.playstation.com/2019/10/08/an-upda...