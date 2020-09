TMO-Studenten bedenken Mannenonderbroek op Maat

Als vrouw de perfecte herenonderbroek bedenken? Amandine Vits deed het. Amandine is 3e jaars student aan TMO Fashion Business School en staat op het punt haar unieke herenondergoedconcept ONDRBOKS te lanceren. Uniek? Ja, want ONDRBOKS werkt met zogenoemde ‘tokmaten’.



Amandine en medestudent Ines bedachten het concept in het vijfde semester van hun studie waarin studenten uitgedaagd worden een innovatief fashion businessconcept te bedenken. Een klasgenoot vertelde over zijn worsteling met goed passend ondergoed. Aan de benen te wijd, daarboven te strak of juist andersom. Amandine vertelt hoe het vanaf daar verderging.



Mannencup



‘Laat ik eerst vertellen wat ONDRBOKS precies is’, begint de Vlaamse Amandine. ‘ONDRBOKS (Brabants voor onderbroek red.) heeft 3 USP’s namelijk personalisatie, duurzaamheid en customisation. Je kan bijvoorbeeld je initialen op de band van de broek laten zetten. En door middel van een configuratie op de website kan je jouw perfecte onderbroek samenstellen qua model, bandbreedte en ‘tokmaat’. Jawel, zoals vrouwen een cupmaat hebben, hebben mannen ook een maat. Dat was wel een ding trouwens; hoe gaan we de mannelijke ‘size’ noemen? Vrouwen hebben zoveel mogelijkheden met al die verschillende bh-maten. Voor mannen heb je dat helemaal niet. Je moet maar hopen dat het goed zit. Niet iedereen past in een, zeg maar, standaard onderbroek.



Het idee is ontstaan tijdens het businessplan project binnen mijn fashion management studie aan TMO waarin we een mode-innovatie moeten bedenken. Een jongen in de groep gaf aan dat hij altijd worstelde met de maat van zijn ondergoed; dan weer is medium te klein, dan weer te groot. Vanuit dat probleem zijn we gaan nadenken over een maatwerk onderbroek. Ik zag er potentieel en ben ermee verder gegaan.’



Lacherig



‘Aanvankelijk doet iedereen lacherig over het product maar men is wél nieuwsgierig! Na een succesvolle pitch op school met o.a. investeerders - die op het puntje van hun stoel zaten - was ik overtuigd om met ONDRBOKS door te gaan en het verder te ontwikkelen in de Leerlijn Ondernemerschap van TMO. Dat is een leerlijn waarbinnen je je eigen startup kan realiseren. Inmiddels heb ik een minicollectie die bestaat uit diverse prototypen in verschillende uitvoeringen en maatvoeringen. De onderbroeken zijn er in de toks 1, 2 en 3. Tok 2 is bijvoorbeeld de grootte van een standaard Björn Borg broek. Als je veel sport, mag het wat strakker zitten en neem je een tok 1. Dat zit comfortabeler. Wil je chillen op de bank, dan pak je een tok 3. Daarnaast ben ik aan de slag gegaan met de marketing. ONDRBOKS heeft nu een Instagram- en Facebook account en de webshop staat klaar. Samen met een startup uit Canada is de configurator gemaakt.’



Toekomst



‘In België ga ik meedoen met pitchwedstrijden op tv want extra startkapitaal kan ik als startup wel gebruiken. Mijn afstudeerstage ga ik doen binnen ONDRBOKS. Die mogelijkheid biedt TMO. Ik ga op zoek naar een nieuwe producent, samples laten maken, fotoshoots organiseren en de pre-order site online zetten. De marketingplannen ontwikkel ik samen met medestudent Sophie Vos. Ik vind het leuk om met iemand te kunnen sparren over de creatieve invulling. Lekker out of the box gaan. Out of the ONDRBOKS eigenlijk, haha!



Een van de ideeën is een loungeparty om ONDRBOKS te lanceren. Als het kan in deze coronatijd wil ik die het liefst in mijn woonplaats Knokke houden. Verder wil ik pop-upstores openen in de zomer. Een in Nederland en een in België. En tussendoor natuurlijk afstuderen. Dat gaat bijna vanzelf als je in en aan je eigen bedrijf werkt en afstudeert. Aanvankelijk wilde ik stagelopen bij een heel groot modewerk. Ik kon terecht bij Dior in Parijs. Ook heel tof maar ik koos toch voor de creatieve vrijheid en de uitdaging van het zelfstandig ondernemerschap. Alles wat ik op TMO heb geleerd, kan ik nu kwijt. En als ik ergens tegenaan loop, kan ik altijd om advies en coaching vragen aan mijn begeleiders en coaches. In een veilige en kennisrijke omgeving je eigen bedrijf opstarten; hoe uniek is dat?’