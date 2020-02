Het Nationale Theater hét huis voor nieuw theatertalent

NRC Handelsblad roemt HNT acteurs en regisseurs



NRC Handelsblad presenteert in een lijst in het Cultureel Supplement 101 kunstenaars, schrijvers, theatermakers en artiesten voor de jaren 20. Het zijn de nieuwe kunstenaars die het beeld van de cultuur in Nederland en België gaan bepalen. In de lijst staan in totaal elf theatermakers waarvan maar liefst 5 werkzaam zijn bij Het Nationale Theater: actrices Soumaya Ahouaoui en Joy Delima, regisseurs Eline Arbo en Belle van Heerikhuizen en toneelschrijfster Esther Duysker. NRC Handelsblad: “Voorspellen is een heikele bezigheid, maar we zien een grote potentie bij deze 101 talenten.”



Actrice Soumaya Ahouaoui (1986) wordt geroemd als “frisse en brutale theaterpersoonlijkheid die meteen de aandacht trekt op het toneel”. Ze speelde vorig seizoen in de hitvoorstelling Melk & Dadels van Daria Bukvić. Dit seizoen is ze toegetreden tot het spelersensemble van Het Nationale Theater en speelt ze in de nieuwe voorstelling Leedvermaak trilogie van Eric de Vroedt, de Judith Herzberg marathon die op zondag 12 april in première gaat.



Joy Delima (1994) speelde bij Het Nationale Theater in Onze Straat (regie Daria Bukvić, 2019) en werd daarvoor genomineerd voor de Colombina, de prijs voor beste actrice in een ondersteunende rol. Haar eigen autobiografische voorstelling Stamboom Monologen was een groot succes. Nu treedt zij toe tot het ensemble van Internationaal Theater Amsterdam.



De visuele grandeur van Eline Arbo (1986) verzekerde deze regisseur een plek in de lijst. Met Het lijden van de jonge Werther won zij al de Toneelkijkerprijs, de publieksprijs van Het Nationale Theater en de BNG Bank Theaterprijs 2018. Haar nieuwste voorstelling Weg met Eddy Bellegueule (Toneelschuur Producties) werd door pers en publiek lovend ontvangen. Vanaf 2021 is Eline Arbo vaste regisseur bij Het Nationale Theater.



Belle van Heerikhuizen (1992) is regieassistent bij Het Nationale Theater. Zelf leverde zij drie ijzersterke voorstellingen af: het ontroerende De wereld & Ko (8+), Sweet Sixteen (14+), dat voor een Zilveren Krekel werd genomineerd, en een moderne bewerking van de Ilias bij Orkater.



Toneelschrijfster Esther Duysker (1985) staat in de lijst door haar spraakmakende bewerking van Othello (regie Daria Bukvić, 2018 en 2020). Dit jaar moet de verfilming van haar eerste filmscript uitkomen: de Nederlands-Belgische coproductie Vliegende Vissen Verdrinken Niet, over spirituele tradities op Curaçao.



In de lijst staat ook Pelumi Adejumo (1998) bij de schrijvers. Zij organiseert douchevoordrachten in de badkamer van haar studentenhuis. Zij loopt een dramaturgiestage bij de theatermarathon Trojan Wars van HNTjong die op zaterdag 14 maart in première gaat.



Ook de komende jaren wil Het Nationale Theater deze leidende rol houden om het beste theatertalent te herkennen en kansen te geven. HNT gaat bijvoorbeeld in 2021 de samenwerking aan met Samin Amini en zijn productiehuis Black Sheep Can Fly.