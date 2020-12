InterDC is de grootste datacenter-exploitant in Oost-Nederland door recente overname

Vorig jaar nam InterDC uit Enschede al een datacenter uit Hengelo over, dat dit jaar heropend is als InterDC Hengelo. In de laatste weken van 2020 kwam daar nog een overname bij: de datacenters van Novoserve in Enschede en Doetinchem. InterDC is daarmee de grootste datacenter-exploitant van Oost-Nederland geworden, met in totaal 4 datacenters in het portfolio. Alle datacenters liggen in de regio Twente en Achterhoek. Een zeer bewuste keuze, gericht op lokale bedrijven.



In totaal is er bij InterDC nu plaats voor honderden zogenoemde ‘racks’ met duizenden servers. Hierop kunnen websites en webshops worden gehost, maar ook de databestanden waaraan medewerkers dagelijks werken en die ze archiveren of back-uppen.



Alternatief voor internationale datacenter-giganten



Roland Kamphuis: “Met deze laatste overname kunnen wij als regionale partij voldoende tegengas blijven geven tegen de internationale datacenter-giganten. Wij bieden hiermee een alternatief voor regionale ondernemers, die niet willen dat hun data naar Amerika gaat. Want daar kan de data worden ingezien door externe partijen. In Nederland mag dat niet zomaar.”



Veiligheid, privacybewaking en duurzaamheid zijn sowieso speerpunten van de dienstverlening van InterDC, aldus Kamphuis: “In mei 2018 hebben wij de ISO 270001 & de NEN 7510 behaald. De datacenters van InterDC zijn bovendien groene datacenters, dat houdt in dat er groene stroom wordt ingekocht en gebruik wordt gemaakt van de buitenluchttemperatuur om de ruimte te kunnen koelen. Met onze filosofie "Samen kom je verder" en onze Twentse nuchterheid zijn wij de partij om mee samen te werken. De nieuwe locaties komen ook onder onze ISO27001 en NEN7510 certificering en zijn minimaal Tier3 uitgevoerd. Voor de toekomst gaan we kijken waar nog groeipotentie zit.”



Over InterDC



InterDC is operationeel sinds juli 2011 en richt zich voornamelijk op bedrijven in regio Oost-Nederland, ook als uitwijkdatacenter of twin datacenter. Het bedrijf is in het trotse bezit van zowel een ISO 27001- als een NEN7510-certificering. InterDC datacenters zijn net-neutraal, wat inhoudt dat iedere telecom-/carrier-/netwerkprovider zich in de datacenters mag vestigen. Klanten kunnen zelf hun provider kiezen bij afname van een van de diensten. Alle datacenters zijn Tier3, dit houdt onder andere in dat alle voorzieningen N+1 zijn uitgevoerd. Daarnaast biedt InterDC een zeer hoge uptime-garantie (99,982). De belangrijkste diensten van InterDC zijn het aanbieden van dataruimte, colocatie en IaaS (infrastructure-as-a-service).