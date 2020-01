Boek 100 Tips bij letselschade voor nieuwe cliënten JBL&G

Van de allereerste schademelding tot en met het goed beheren van uitbetaalde schadevergoedingen: de juristen van letselschadebureau JBL&G hebben voor hun cliënten een boekje gemaakt met 100 tips bij letselschade. De uitgave in eigen beheer wordt voortaan uitgereikt aan nieuwe klanten van het bureau, met ruim veertig medewerkers en vestigingen in Amsterdam, Groningen en Deventer een van de grootste in zijn soort in Nederland.



“Ongelukken komen altijd op volkomen onverwachte momenten, waar je je nauwelijks op voorbereiden kunt. Maar met dit boekje bij de hand weet u in ieder geval in één oogopslag te vinden wat u moet doen als het u ooit mocht overkomen”, stelt eigenaar Steffy Roos du Maine in het nawoord. “U hoeft er niet alleen voor te staan. Bij ons draait het om zorgvuldigheid, rechtvaardigheid en kwaliteit. We vorderen niet simpelweg de geleden schade, ons voornaamste doel is het ondersteunen van de cliënt op zijn weg naar herstel. Dit boekje is daar een mooi voorbeeld van.”



De uitgave 100 Tips bij Letselschade is samen met een vormgever geheel in eigen huis gemaakt, met allemaal zelfgeschreven tips, columns, interviews met oud-cliënten en enkele uitgediepte zaken als voorbeeld van hoe een letselschadekantoor werkt. Achterin staan nuttige adressen, en het geheel is verluchtigd met foto’s en cartoons over letselschade. Het boekje is niet te bestellen of in de winkel te koop, het wordt uitgereikt aan nieuwe relaties van JBL&G.



Boek 100 Tips bij letselschade



Uitgave JBL&G



Omvang 100 pagina’s



Prijs Gratis voor cliënten