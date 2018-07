Ideeën tot leven brengen

door Tom Rietveld



één van mijn eerste boeken, die ik las over succes met de titel: “Succes Dynamica” heeft mij ertoe aangezet om na te denken over ‘hoe je doel te bereiken?’. Het gaat dan om energie, stuwkracht en doelgericht handelen. Het lijkt simpel en dat is het ook. Het zijn kleine dingen, die iets groots tot stand kunnen brengen door initiatief te nemen, enthousiast te zijn, doorzettingsvermogen te gebruiken en beleefd te zijn. Deze eigenschappen bij elkaar zorgen voor bezieling. Bezieling is nodig om dingen tot een succes te maken. Dan valt het geluk je toe. Er gebeuren kleine en grote wonderen. Er komen dingen zo maar op je pad en je ontmoet mensen, waarvan je weer veel kan leren.



Zo heb ik destijds veel van Hans Velu geleerd. Hij was de PR en Publiciteit directeur van de toenmalige NMB bank. Een markante persoonlijkheid en een geweldige spreker. Zijn thema’s ‘Verandering is de constante factor’ en High tech – High touch’ spraken tot de verbeelding.



Op verandering zitten de meeste mensen niet te wachten, want het haalt je uit de comfortzone. Een comfortgevoel dat men niet graag opgeeft voor nieuwe, onbekende zaken. En toch ontkomen we er niet aan om ons zelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Jezelf veranderen is beter dan veranderd worden. Externe krachten en bewegingen dwingen om je aan te passen om alsnog je doelen te bereiken.



Time is NOW



De waan van de dag voorbij . . . !



Door alle drukte van elke dag blijven voorgenomen idealen of sluimerende missies in het achterhoofd of in de bureaulade. De toekomst kan even uitgesteld worden, toch?



Creative shadow en Side-kick



Met mijn onderneming Rietveld Creativity in Business help ik bedrijven en instellingen om met creatief te denken anders naar dezelfde dingen te kijken en nieuwe dingen te ontdekken. Ik treed op als 'creative shadow en side-kick' voor directeuren van bedrijven.



Als ‘creative shadow’ helpt Tom Rietveld ideeën te bedenken, beter te verkopen en te realiseren. Om te beginnen binnen de organisatie zelf. Een briljant idee ontwikkelen is stap één. Het idee realiseren vraagt soms een volgende stap. Maar meestal meer. Vasthoudendheid is een belangrijk ingrediënt. En geestdrift in de leiding natuurlijk. Maar humor is een basisvoorwaarde!



Gouden ideeën opdelven en uitwerken.



Kijk naar de de sharing economie, waarin bedrijven als Airbnb en Uber als paddenstoelen uit de grond schieten. Niet dankzij de geniale inval aan de top of het consult van een groot strateeg. Maar door net even anders naar een huis-tuin-en-keukenvraag te kijken. Echt bruikbare ideeën liggen zo voor de hand dat je ze eerst gewoon niet opmerkt. Tom Rietveld helpt die blik te verleggen. Zonder dat hij jou verwijt dat je ‘in the box’ zit’.



Tom Rietveld brengt creatieve processen op gang in bestaande organisaties. Met oog voor de samenhang en de praktische bruikbaarheid van de ideeën. Hij helpt ook bij het snel omzetten van de ideeën door het creëren van draagvlak.