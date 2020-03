Cordaid: "Als de lockdowns aanhouden, komt er hongersnood in Afrika"

Terwijl Nederland de coronacrisis met man en macht probeert te beteugelen, wordt geleidelijk duidelijk wat de gevolgen van de pandemie zullen zijn voor de meest kwetsbare landen ter wereld.



Hier proberen we de intensive care-bedden en beademingsapparaten te verdelen over de meest urgente patiënten. Maar wat als die er helemaal niet zijn? Wat als de gezondheidszorg in een land zo zwak is dat de verspreiding van covid-19 leidt tot een ramp waarvan de gevolgen ook in de rest van de wereld voelbaar zullen zijn?



Meest fragiele gebieden



Cordaid is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die werkt in de meest fragiele gebieden ter wereld. In landen als de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan en Afghanistan helpt Cordaid in noodsituaties waar en wanneer nodig, maar werkt ook aan de structurele verbetering van belangrijke voorzieningen, zoals de gezondheidszorg.



Mondiale strijd



In de mondiale strijd tegen het coronavirus is dit belangrijker dan ooit. Nederland staat zelf al voor de moeilijke opgave om de zwaarste coronagevallen goed te kunnen behandelen. Maar om het virus op de lange termijn in te dammen, is het van groot belang dat landen met een zwakke gezondheidszorg ook in staat zijn om het virus onder controle te krijgen.



Een lockdown overleven



Nu de eerste doden zijn gevallen op het Afrikaanse continent kiezen ook daar veel landen meteen voor het meest rigoureuze scenario: een lockdown. Wat moet er gebeuren om een ramp af te wenden? "Virussen die de wereld voor lange tijd kunnen bedreigen, moet je als wereldgemeenschap bestrijden, in elk land waar ze bestaan of uitbreken", zegt Jos Dusseljee, gezondheidsexpert bij Cordaid. "Je moet een lockdown combineren met adequate zorg en met maatregelen die mensen in staat stellen om het ook te overleven. Als de lockdowns aanhouden, dan komen er hongersnoden."



Het hele gezondheidssysteem versterken



Als internationale organisatie met veel expertise op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en gezondheidszorg, ziet Cordaid naast alle uitdagingen ook mogelijkheden in deze crisis. Door kennis te delen, de huidige projecten aan te passen en door nieuwe projecten te starten, probeert Cordaid kwetsbare landen sterker te maken in de strijd tegen corona.



Dusseljee: "Cordaid werkt systemisch. We bestrijden niet één ziekte of virus, of richten ons niet op één doelgroep, maar we versterken bestaande integrale gezondheidssystemen. Als die beter zijn toegerust, dan kunnen ze ook beter een ziekte als covid-19 helpen voorkomen en bestrijden. En we zorgen dat de inspraak van bewoners en patiënten in hoe de zorg wordt verleend en ingericht groter wordt, dat er nauwe samenwerking is tussen dorpsgemeenschappen en gezondheidscentra of klinieken."



