Ziggo Dome ontvangt het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid

Ziggo Dome ontvangt als eerste concertlocatie in Nederland het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.



Uit handen van Gerard de Nooij (directeur van Ongehinderd) ontving Directeur Operationele Zaken Ronald Fiolet het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid, waar sinds 2016 naartoe gewerkt is. De Ziggo Dome is hiermee de eerste Nederlandse concertzaal die het Keurmerk ontvangt.



Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid



Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) is bedoeld voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Dit zijn mensen met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond. Het Keurmerk wordt na een uitgebreide toets verstrekt door Ongehinderd.



Toegankelijkheid de norm



De aanleiding voor de Ziggo Dome om in aanmerking te komen voor het keurmerk, waren werkzaamheden die verricht werden voor bezoekers met een visuele beperking.



Er werd een samenwerking opgezocht met Ongehinderd; een social enterprise die bedrijven en gemeenten helpt om toegankelijkheid stapsgewijs verder te optimaliseren.



Vanuit daar is er toegewerkt naar het behalen van het keurmerk. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, is het gebouw gekeurd op meer dan 1500 punten. Uitgebreide toegankelijkheidsinformatie over de Ziggo Dome wordt weergegeven in de Ongehinderd app. Hiermee kunnen bezoekers met een beperking zich gemakkelijk voorbereiden op hun bezoek.



Aanpassingen voor toegankelijkheid



Na een uitgebreid adviesrapport van Ongehinderd, zijn aanpassingen in en om de Ziggo Dome gedaan om de toegankelijkheid te bevorderen. Een greep uit de aanpassingen is hieronder te lezen.



-Er zijn 5 MIVA-toiletten verbouwd, welke voorheen minder praktisch waren ingericht. Toiletten, armsteunen, wasbakken en handdoekautomaten hebben hierbij een nieuwe plaats gekregen.







-De servicebalie is aangepast en is nu uitgerust met een speciale MIVA-plek. Hetzelfde geldt voor een van de bars op de begane grond.



-De La Place balie heeft een extra scherm gekregen waarop rolstoelgebruikers ook goed zicht hebben op wat ze bestellen.



-Hoofdtrappenhuizen zijn voorzien van een tredeverlichting en de overige trappenhuizen van een trapneus, zodat het einde van de trede goed zichtbaar is. Het gaat hierbij om zo’n 1.500 treden.



-Er is een extra brede MIVA-parkeerplaats toegevoegd in de garage, aangeduid met een pictogram.





Directeur Operationele Zaken Ronald Fiolet: "Vanaf 2016 zijn wij bezig om het gebouw dusdanig in te richten en aan te passen, zodat het voldoet aan de eisen van het NLKT. Dat de Ziggo Dome nu door de keuring heen is, en wij het Keurmerk ontvangen, is bijzonder prettig. Iedereen moet van muziek kunnen genieten en wij doen er alles aan dit te faciliteren. Het is goed dat andere partijen, zoals Vereniging Voor Evenement Makers zich nu ook bezighouden met het onderwerp toegankelijkheid."



Facilitair Manager Ruud Bongers vult aan: "Zoals Ongehinderd al onderstreept; toegankelijkheid wordt de norm, en ontoegankelijkheid de uitzondering.".



Ziggo Dome wil hiermee het goede voorbeeld geven om de evenementenbranche toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.



Over de Ziggo Dome:



Ziggo Dome is een concertlocatie in Amsterdam met een capaciteit voor 17.000 bezoekers. Per jaar worden gemiddeld 100 evenementen gehuisvest voor meer dan 1 miljoen bezoekers. Grote (inter)nationale artiesten als Adele, Madonna, U2, Barbra Streisand en Prince hebben opgetreden in de Ziggo Dome en andere topartiesten als Elton John en Snow Patrol staan voor dit jaar op de agenda.



Over Ongehinderd:



Ongehinderd is een maatschappelijk gedreven onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. Mede opgericht door BNN Bikkel Gerard de Nooij die op zijn 23ste door een motorongeval een dwarslaesie opliep. Na zijn revalidatie ervaart hij letterlijk welke drempels er in het alledaagse leven zijn nu hij gebruikmaakt van een rolstoel. Hij besluit niet bij de pakken te gaan neerzitten en richt Ongehinderd op.



Ongehinderd heeft een app en website waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke locaties. Door het keuringsteam worden locaties getoetst op toegankelijkheid in opdracht van gemeenten en bedrijven. Daarnaast is Ongehinderd de uitvoerende partij voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. De informatie is in de gratis app en op de website te vinden, waar inmiddels tienduizenden gebruikers beoordelingen plaatsen.



Over het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid:



Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) maakt in één oogopslag duidelijk welke gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Het keurmerk is tot stand gekomen doordat begin 2016 de Tweede Kamer voor een wettelijke toegankelijkheidsnorm stemde.



Met het keurmerk kunnen bedrijven, instellingen en gemeenten zich onderscheiden als koplopers in het volledig toegankelijk maken van de gebouwde omgeving. Het resultaat hiervan is het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.