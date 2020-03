Dunkin’ deelt donuts uit #MakingItWorkTogether

Dunkin', RUMAG. en Thuisbezorgd slaan handen ineen



In de bizarre, onzekere tijd waarin we nu leven is het belangrijker dan ooit om elkaar te helpen en een beetje aan elkaar te denken. Dat vindt Dunkin' ook, en daarom heeft de koffie- en donutgigant de handen ineengeslagen met RUMAG. en Thuisbezorgd. Komende week worden er elke dag aan 50 initiatieven, bedrijven en personen donuts uitgedeeld. Kortom: donuts voor degenen die het nodig hebben en verdienen. Op het Instagramaccount van Dunkin' kun je vertellen wie er donuts verdient en waarom.



Een oproep van Dunkin' Nederland:



Beste vrienden van Dunkin',



We hebben jullie hulp nodig om dit initiatief via jullie kanalen te delen. We hopen dat jullie ons plan steunen en wil jullie vragen het binnen jullie netwerk te delen. Spread the word!



We hebben een initiatief bedacht om iets terug te geven in deze tijd: #MakingItWorkTogether.



Deze hele week gaan we 7 dagen lang elke dag aan 50 personen/bedrijven/initiatieven donuts uitdelen. Dit mogen opa's en oma's, hulpverlenende instanties of bedrijven zijn: iedereen die je in deze week een hart onder de riem wilt steken.



Voor dit initiatief hebben Dunkin', RUMAG. en Thuisbezorgd de handen ineengeslagen. De donuts zullen bij mensen bezorgd worden.



De campagne start vandaag, 27 maart 2020, om 11.00 en duurt 7 dagen. Elke dag hebben we jouw steun nodig.



Wij willen graag oproepen tot de steun van bedrijven en particulieren om dit initiatief te delen.



Laten we samen in Nederland een glimlach in huis brengen ❤️.



Wie verdient een heerlijke blijmaker in deze tijd? Deel het op ons Instagramaccount.



Vriendelijke groet,



Team Dunkin' Nederland