Digitale hulp bij de examenvoorbereiding

Veel ouders van eindexamenleerlingen maken zich door de maatregelen die genomen zijn met betrekking tot het Corona-viruszorgen. Doordat de scholen gesloten zijn, wordt van de leerlingen meerdiscipline gevraagd in de voorbereiding op het eindexamen. Op dit moment is nog niet zeker wanneer en of de scholen weer open gaan. Eindsprint bied vanaf volgende week digitale trainingen aan om leerlingen te ondersteunen.



Onlinetraining



Eindsprint geeft al jaren examentrainingen in kleine groepjes en in meerdere steden in Nederland. Tijdens een examentraining wordt voor één vak alle examenstof behandeld. Helaas kunnen dergelijke trainingen op dit moment niet plaatsvinden. Deze nieuwe, online training kan vanuit huis gevolgd worden. Via een digitaal whiteboard geven ervaren examentrainers uitleg, waarna een klassikaal een oefenvraag wordt behandeld. Vervolgens is er tijd om zelf te oefenen: de leerlingen krijgen allen de kans om individueel vragen te stellen.



Goede aanvulling voor examenleerlingen



Naast de online begeleiding ontvangen de leerlingen een eigen samenvatting en oefenboek van het betreffende vak, welke tevens in de lessen worden gebruikt. Dankzij deze digitale manier van lesgeven in combinatie met hardcopy boeken krijgt de leerling meer zelfvertrouwen in de aanloop van het eindexamen.



Kijk voor meer informatie over de online trainingen op https://eindsprint.nl/