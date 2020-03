Cubiks, PSI stopt voorlopig met face to face assessments & afspraken

UTRECHT - Internationaal Assessmentbureau Cubiks, PSI stopt per direct met face to face assessments en biedt haar klanten de service om deel te nemen aan remote assessments. De mogelijkheid om bij een deelnemer remote een assessment af te nemen bestaat al langer, maar biedt uitkomst in deze onzekere tijd waarin zorgvuldigheid in contactmomenten is geboden. Daarnaast zullen afspraken de komende periode enkel nog remote plaatsvinden.



Door het aanbieden van assessments en het deelnemen aan afspraken ‘op afstand’ kan de impact van de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus worden beperkt en de continuïteit van de dienstverlening worden gewaarborgd.



Het aanbieden van deze flexibele vorm van assessments en afspraken is een extra voorzorgsmaatregel van Cubiks, PSI om de gezondheid van medewerkers en klanten veilig te stellen zonder verdere verspreiding te riskeren. Dat betekent dat assessmentprogramma’s worden uitgevoerd zoals deze ook live zou plaatsvinden, maar dan flexibel vanuit een thuis omgeving.



Net als bij een regulier assessment, bereidt een deelnemer zich thuis voor door online verschillende vragenlijsten en tests te voltooien. De interviews, simulatieoefeningen en evaluatiegesprekken, vinden in dit geval echter remote plaats via videoverbindingen.



Cubiks, PSI heeft in het verleden een hoop positieve ervaringen opgedaan met remote assessments, die net als bij een live bezoek van een deelnemer aan een Assessment Centre, een volwaardig beeld geven van het potentieel.



