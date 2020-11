Studenten MBO Amersfoort testen op corona

Creatieve oplossing om studenten toch te laten stagelopen Vanaf vandaag voeren studenten van de school voor Gezondheidszorg en Welzijn van MBO Amersfoort zelf corona sneltesten uit op de nieuwe inhouse testlocatie. De studenten van de opleiding beveiliging zorgen dat alles corona-proof en volgens de RIVM richtlijnen gebeurt. Praktijkonderwijs spot-on dus! Dit is een van de vele manieren waarop de MBO onderwijsinstelling probeert om in corona tijd studenten toch stage te laten lopen. Het van de nood een deugd maken is MBO Amersfoort niet vreemd. Ook in haar onderwijsbedrijven worden studenten gestimuleerd om mee te denken en te werken aan nieuwe, corona -proof oplossingen. Zo is het MBO Amersfoort onderwijsrestaurant First Class met haar studenten een “take away” formule gestart. De zorgstudenten worden bij het testen goed begeleid door ervaren medisch opgeleide verpleegkundigen. Zij testen hun collega studenten, medewerkers en omwonenden. De testlocatie in het pand van MBO Amersfoort is een samenwerking tussen MBO Amersfoort, Company & Company en het medisch team van Sport en revalidatiekliniek Amersfoort. Er wordt een door de RIVM goedgekeurde Roche sneltest gebruikt. Het betreft een neustest die test of iemand besmettelijk is op het moment van de test. MBO Amersfoort biedt haar studenten en medewerkers de test (ter waarde van EUR 40,- ) de eerste twee keer gratis aan. Hiermee hoopt de school haar mensen en studenten te stimuleren de test te doen wanneer zij klachten krijgen en op die manier het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met scholen in Amersfoort en Utrecht. Onze belofte is dat we onze studenten actief opleiden tot waardevolle, zelfbewuste vakmensen. En dat doen we samen met iedereen die daar belang bij heeft. De student zelf, onze medewerkers, partners, het bedrijfsleven en onze directe omgeving. Het onderwijs dat wij bieden is daardoor eigentijds. Het is een antwoord op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en het sluit aan bij de behoeften van onze student. Of de student nu vanuit het VO een opleiding wil volgen in het MBO, of vanuit een baan op zoek is naar ontwikkeling. En die behoeften verschillen en veranderen ook. Wij zien dat en we begeleiden waar nodig. Elke student die bij ons binnen komt, ziet zijn waarde gedurende zijn tijd bij ons toenemen en kan met trots een nieuwe stap maken op de arbeidsmarkt.



Binnen het concept ‘Onderwijs in Bedrijf’ heeft MBO Amersfoort eigen onderwijsbedrijven: Salon de Nieuwe Stad, Leerhotel Het Klooster, Fit Academie Bokkeduinen, First Class en Garage MBO Amersfoort en Warenhuis 8+.



