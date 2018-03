Nieuwe app draagt bij aan spreiding van toeristen

GoHere: De app met reistips die alleen vrienden delen



GoHere lanceert vandaag een app met reistips ván en vóór vrienden. Gebruikers kunnen tips van vrienden zoeken en kunnen eigen tips toevoegen. Een app die eerlijke reviews geeft en nét die andere plekken toont. De reisadviezen zijn afkomstig van je eigen vrienden en dus beter op waarde te schatten.



De leukste plekken, zonder rij

Tijdens een stedentrip kan het vinden van leuke plekken waar locals graag eten en samenkomen een flinke opgave zijn. Toeristenboekjes en -apps geven vaak dezelfde tips. Alle toeristen staan vervolgens bij een beperkt aantal hotspots in de rij. En dat terwijl zoveel andere plekken meer dan de moeite waard zijn, als je ze tenminste weet te vinden.



Eigen ervaring

GoHere is een initiatief van twee Amsterdamse app-developers, Menno Biesiot en Ivan Vasic. Zij verbazen zich vaak over de concentratie toeristen op een handvol locaties en besloten een app te ontwikkelen met reistips die alleen vrienden delen. De app is makkelijk in het gebruik doordat het praktische deel van tips, zoals adres, website en openingstijden automatisch wordt ingevuld.



Menno Biesiot, oprichter van GoHere: ‘Ons kantoor staat in het centrum van Amsterdam. We zien de hele dag hordes toeristen langskomen, op weg naar dezelfde bars en attracties. En dat terwijl om de hoek leuke, authentieke plekken zijn en alle ruimte. Waarom lopen ze toch allemaal achter elkaar aan? Omdat ze op dezelfde bronnen afgaan!’



GoHere is gratis te downloaden in de Appstore of Google Play.



Meer informatie op https://www.gohereapp.com/