Family7 en GrootNieuwsRadio te ontvangen via satellietaanbieder JOYNE

Baarn, 3 oktober 2018 - Groot Nieuws Radio is recent toegevoegd aan het zenderpakket van satellietprovider JOYNE. Samen met de reeds aanwezige christelijke zender Family7 vormt dit een aantrekkelijk aanbod voor een grote doelgroep die graag kijkt naar tv-programma’s en luistert naar radio-uitzendingen waarin het evangelie centraal staat.



Algemeen directeur Peter van der Meer: “De zenders Family7 en Groot Nieuws Radio in ons aanbod op Eutelsat 9° Oost zijn gemakkelijk te combineren met de satellietpositie 13° Oost, waar een groot aantal vrij te ontvangen, internationale zenders met evangelische inslag wordt uitgezonden. Dit is een uniek en uitgebreid aanbod voor deze christelijke doelgroep”.



Family7 en Groot Nieuws Radio maken deel uit van het JOYNE Travel Lite pakket, waarin uiteraard ook de Nederlandse publieke en commerciële zenders zijn opgenomen. Dit pakket is vanaf €13 per maand te ontvangen.



Family7 is de 24/7 christelijke zender van Nederland met tv-programma's die je meer vertellen over de liefde van God. Van snelle, leuke tv met inhoud tot opbouwende documentaires, talkshows, films, series, kinderprogramma’s en diepgaande bijbelstudies. Family7 is 100% schoon. Dus zonder grof taalgebruik, zinloos geweld en seksuele uitspattingen.



Groot Nieuws Radio is de radiozender die christenen wil dienen met het Evangelie van Jezus Christus, zodat zij houvast vinden in het geloof en zich uitgedaagd weten hun geloof in te zetten voor gezin, kerk en samenleving. Tegelijkertijd wil Groot Nieuws Radio christenen prikkelen om kritisch over actuele geloofsthema’s na te denken en ze informeren over het nieuws.



Meer informatie: www.joyne.nl/evangelisch