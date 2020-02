Mama Cash Feminist Festival 2020

Protest siert gevel Stedelijk Museum Amsterdam op Internationale Vrouwendag



Op 8 maart 2020, Internationale Vrouwendag, zal het Fearless Collective uit India een kunstwerk maken op de glazen gevel van het Stedelijk Museum Amsterdam. In het werk klinken de protestleuzen van de wereldwijde vrouwenbeweging en de Women’s March on Amsterdam door. Dit gebeurt in het kader van het Mama Cash Feminist Festival, dat een podium biedt aan vrouwelijke kunstenaars en activisten in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.



Verbeelding en Verzet



Kunstenares Shilo Shiv Suleman (1989), oprichter van het Fearless Collective, maakt muurschilderingen in de openbare ruimte in samenwerking met vrouwen over de hele wereld. Met dit creatieve proces vervangen zij angst door vertrouwen en fantasie. Op 8 maart maakt Suleman een installatie op de gevel van het Stedelijk, om hier te laten zien hoe de wereld er uit kan zien als we ruimte maken voor creatieve expressie en vreedzaam verzet.



If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution



De vijfde editie van het Mama Cash Feminist Festival biedt opnieuw een podium aan vrouwelijke kunstenaars en activisten. Niet alleen protest, maar ook plezier staat hierbij centraal. Kunst en cultuur kunnen immers een middel zijn om een tegengeluid te laten horen, maar brengen ook schoonheid, verbeelding en genot. Juist voor mensen die vrijheid zoeken in een context van populisme en conservatisme, zijn beide essentieel. Zoals de feminist Emma Goldman begin 20e eeuw al zei: ”If I can’t dance, I don’t want to be part of your revolution”. Daarom trapt het Mama Cash Feminist Festival dit jaar af met dansfeesten op de zaterdagavond voor Internationale Vrouwendag in Radio Radio (Amsterdam), WORM (Rotterdam) en BAK (Utrecht).



Stedelijk Museum Amsterdam



Naast het werk van het Fearless Collective, is er op zondag 8 maart in het Stedelijk een boordevol multidisciplinair programma met onder andere dans door Q4~Living the New Way, een gesprek met kunsthistoricus Wieteke van Zeil over vrouwelijke kunstenaars, rondleidingen door modefilosoof Aynouk Tan en Cathelijne Blok van The Titty Mag, een workshop door illustrator Hedy Tjin en de jaarlijks terugkerende Feminist Open Mic. Dit programma sluit aan op de jaarlijkse Women’s March on Amsterdam die zoals gewoonlijk zal eindigen op het Museumplein.



WORM Rotterdam



Ook in WORM rijkt de programmering van film tot muziek en van Ballroom dans tot de workshop ‘Comedy as a Political Weapon’ door Lux Venerea. De programmering sluit aan op de SlutWalk die in Rotterdam georganiseerd wordt door Kontra.



BAK Utrecht



In BAK, basis voor actuele kunst, onderzoeken queer activisten uit binnen- en buitenland veilige en prettige manieren om samen te werken en samen te spelen. Transgender en intersekse personen gaan met elkaar in gesprek over overeenkomsten en verschillen tussen hun ervaringen en activisme.



CreatEquality



Samen vormen deze programma’s het jaarlijkse Mama Cash Feminist Festival, onderdeel van het CreatEquality project, dat mogelijk gemaakt wordt door de Nationale Postcode Loterij.



Voor meer informatie zie www.mamacash.org/vrouwendag



Beeld: Marilyn Sonneveld



Regie & video: Xena Maria Evers