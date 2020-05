MeyeMotion: "Bewustwording in onze 1.5 meter samenleving is nodig"

Bedrijven uit verschillende sectoren openen weer hun winkel of kantoor. Zorginstellingen leven al geruime tijd in een nieuwe werkomgeving. Allen implementeren de vereiste maatregelen vanuit de overheid en RIVM zo goed mogelijk en naar eigen inzicht. De vraag is of men ook op langere termijn de maatregelen kan blijven uitvoeren als de scherpte, van het gedrag en houding van personeel of bezoeker, afneemt. MeyeMotion wil bedrijven bij deze hervorming ondersteunen en heeft hiervoor een nieuw product ontwikkelt; de ´Social Distance Beacon´.



ELST, Gelderland, Nederland 13 mei 2020 - Veel bedrijven zijn op zoek naar dé manier om hun onderneming zo goed mogelijk te (her) inrichtten. Het is hierbij vooral zoeken en gaandeweg ervaring opdoen. Er is geen kant en klaar pakket en op iedere ondernemer hebben de maatregelen vanuit overheid en RIVM een andere impact; denk hierbij aan het aantal bezoekers of personeelsleden dat je op één dag in een bepaalde ruimte kan laten werken of winkelen. Dagelijks toezicht en sturing op de vloer is onoverkomelijk maar niet voor ieder bedrijf te realiseren. “Met de Social Distance Beacon (SDB) komt hier verandering in”, zegt Herbert Verheijden, directeur van MeyeMotion.



Essentie



Meyemotion, het bedrijf dat de ‘Social Distance Beacon’ introduceert, is ontwikkelaar van positioneringstechnologie voor onder andere kartbanen over de gehele wereld waarbij veiligheid hoog in het vandaal staat. Met de introductie van de ‘Social Distance Beacon’ worden bedrijven ontzorgd en automatisch ondersteund in het handhaven van de 1.5 meter afstand. Van zorginstelling, bedrijf in de culturele sector tot retailer of zakelijk dienstverlener.



De kern van de ‘Social Distance Beacon’ is dat dit positiesysteem, in de vorm van een hanger of een clip aan je kleding die je bij je draagt, op 10 cm nauwkeurig bepaald of er iemand zich binnen een afstand van 1.5 meter van je bevindt. Indien dit het geval is zal er een signaal in de vorm van een trilling of geluid worden afgegeven. Volgens Verheijden is het een extra waarschuwing maar ook om ervoor te zorgen dat wij als mens bewust blijven en de noodzaak van voldoende afstand houden blijven inzien.



De ´Social Distance Beacon´ is volgens Meyemotion eenvoudig te installeren en wordt geleverd met een softwarepakket waarmee volume, intentie trilling en lengte van gewenste sociale afstand ingesteld kan worden. Tevens is deze eenvoudig op te laden en geschikt om eenvoudig te kunnen desinfecteren.



Uniek



Een veel gehoorde klacht is dat bij veel voorgestelde oplossingen de privacy niet gewaarborgd wordt. Het MeyeMotion systeem geeft niet de locatie aan maar juist of mensen binnen de 1.5 meter met elkaar in contact zijn.



“Het is ook onze rol als technologisch bedrijf te kijken naar hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat ondernemingen op een veilige manier hun dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren, wij hebben hierin ook een maatschappelijk taak die de gehele economie ten goede kan komen. Want hoe meer ondernemingen verantwoord weer open gaan, hoe sneller de nieuwe samenleving een onderdeel is van ons nieuwe nu”, zegt Verheijden.