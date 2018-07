KoopkansKaart toont huizenkopers waar zij nog kans maken

HypotheekBerekenen.nl onderzocht alle gemeenten in Nederland en toont de beste gebieden om een huis te kopen.



Starters en andere huizenkopers hebben het lastig. Het aanbod op de woningmarkt lijkt opgedroogd en de gemiddelde huizenprijs ligt hoger dan ooit. Toch zijn er nog mogelijkheden, zo toont de KoopkansKaart van HypotheekBerekenen.nl aan. Het platform deed onderzoek naar de woningmarkt in alle gemeenten en ontwikkelde een tool die consumenten helpt de kans op een koophuis sterk te vergroten, zelfs in de buurt bij de grote steden.



“We merken dat veel huizenkopers vooral de algemene berichtgeving in de media in de gaten houden. Ze horen dat het aanbod snel afneemt en dat de prijzen de pan uit rijzen. Dat is inderdaad het algemene beeld, maar het zijn de verborgen pareltjes die de moeite waard zijn. Die willen we met de KoopKanskaart graag heel duidelijk in beeld brengen,” aldus dhr D. van Zelm, eigenaar van online platform HypotheekBerekenen.nl.



Het platform deed onderzoek naar de huizenprijzen, het woningaanbod, het aantal verkopen en de aanwezigheid van een Starterslening in alle Nederlandse gemeenten. Op basis daarvan is de KoopkansKaart ontwikkeld. Die toont gebruikers de Koopkans, variërend van Zeer Goed tot Zeer Slecht. Bovendien hebben gebruikers de mogelijkheid om de Koopkans per inkomensgroep op te vragen, voor een zo persoonlijk mogelijk overzicht.



Uit de resultaten blijkt dat consumenten de laagste Koopkans hebben in Bloemendaal, waar de gemiddelde huizenprijs maar liefst 775.770 bedraagt. Ook in Laren, Blaricum, Wassenaar en Heemstede is het moeilijk om een eigen huis te kopen. Andersom is de Koopkans in Delfzijl het grootst en bieden ook Oldamt, De Marne, Brunssum en Heerlen veel kansen voor huizenkopers.



De KoopkansKaart maakt tenslotte inzichtelijk hoe er zelfs rondom de grote steden kansen bestaan om een eigen huis te kopen. Rondom Amsterdam zijn er mogelijkheden in Purmerend, Almere en Lelystad. Bij Rotterdam kunnen kopers hun slag slaan in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en rondom Den Haag lukt dat in Rijswijk, Delft en Zoetermeer het best. Kopers bij Utrecht kunnen het best zoeken in Nieuwegein, IJsselstein en in Lopik. Consumenten kunnen de KoopkansKaart zelf raadplegen op de site van HypotheekBerekenen.nl (https://hypotheekberekenen.nl/koopkansen).



