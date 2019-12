Voorschoten en Wassenaar blijven investeren in toerisme en recreatie

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar en Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing zijn in 2017 een samenwerking met elkaar aangegaan. Zij hebben het dankzij de nauwe samenwerking voor elkaar gekregen dat bezoekers van Voorschoten en Wassenaar in het afgelopen jaar meer hebben uitgegeven dan de jaren ervoor. Als gevolg hiervan is ook de toeristische werkgelegenheid in Voorschoten en Wassenaar gestegen. Op donderdag 19 december hebben de partijen in het prachtige Kasteel de Wittenburg hun handtekening gezet voor het voortzetten van hun succesvolle samenwerking voor de komende twee jaar.



Met hun prachtige natuur, karakteristieke cultureel erfgoed en gezellige dorpscentra, bieden Voorschoten en Wassenaar veel kansen voor toerisme en recreatie. Het gaat om de kwaliteitsverbetering van voorzieningen, het vergroten van werkgelegenheid, het versterken van het vestigings- en investeringsklimaat en het versterken van cultureel erfgoed en groen. Toeristen kennen geen gemeentegrenzen. Door samen te werken kunnen gemeenten en ondernemers de kansen die er liggen verzilveren. In 2017 sloten de partijen een convenant om toerisme en recreatie te versterken.



Wethouder Caroline Klaver (Wassenaar) vertelt: “Het is belangrijk om samen te blijven bouwen aan een bloeiende lokale economie. Het is goed dat de bezoeker ons gebied leert kennen. Als de bezoeker weet wat er is, dan zal die ook eerder geneigd zijn om een langer bezoek te plannen, meerdere bestemmingen aan te doen, nog eens terug te komen en de mooie ervaring te delen. Dat is goed voor onze economie.”



Veel bereikt



Er is inmiddels veel gebeurd en bereikt. Zo is de website vorstelijkvrij.nl van start gegaan. Hierop zijn alle toeristische en recreatieve voorzieningen te zien. Het toeristisch magazine Stad + Kust heeft vele inwoners van de regio aangemoedigd een bezoek te brengen aan beide gemeenten. Ook is er een toeristische kaart gemaakt en zijn er fietsroutes ontwikkeld, et cetera. De toeristische werkgelegenheid is de afgelopen periode met 115 banen toegenomen. Samen met Museum Voorschoten en Bibliotheek Wassenaar wordt nu gewerkt aan de realisatie van twee toeristisch informatiepunten. De bedoeling is dat deze in 2020 hun deuren gaan openen.



Wethouder Paul de Bruijn (Voorschoten) licht toe: “Bezoekers zijn belangrijk voor de economie en vitaliteit van onze dorpen. Ze zorgen voor extra bestedingen en dragen bij aan de werkgelegenheid. Daar hebben wij allemaal profijt van.”



Ralf Meppelder, voorzitter van Wassenaar-Voorschoten Marketing en directeur van Kasteel de Wittenburg: ‘We willen het verhaal van dit bijzondere gebied tot leven brengen en een gastvrij ontvangst bieden. Iedereen plukt daar de vruchten van. Als lokale marketing organisatie werken we binnen regionale samenwerkingsverbanden om dit voor elkaar te krijgen.”



