From A’DAM with love



A’DAM Toren steekt Amsterdam een hart onder de riem met lichtboodschap



AMSTERDAM, 21 maart - De straten van Amsterdam zijn leeg terwijl de uitbraak van COVID-19 het hele land in zijn greep houdt. De meeste Amsterdammers zitten dan ook thuis, maar er is ook een grote groep inwoners dag en nacht aan het werk in vitale beroepsgroepen als de medische zorg, politie, opvang en educatie. Als iconische uitkijkpunt over de stad besloot de A’DAM Toren daarom om een hartverwarmende en verreikende boodschap aan de stad te geven.



Vanaf vandaag steekt de A’DAM Toren haar stad een hart onder de riem. Terwijl de toren zelf gehuld is in rood licht verlicht zij met een groot wit hart van achter haar ramen de stad. Met deze lichtboodschap hoopt A’DAM de Amsterdammers te helpen herinneren om goed voor zichzelf en elkaar, en met name de hardwerkende inwoners in vitale beroepen, te zorgen. Ook wil A’DAM daarmee liefde en steun betuigen aan alle families die getroffen zijn door het virus. Het hart zal vanaf nu ‘s avonds zichtbaar zijn vanuit een groot aantal huizen in de Amsterdamse binnenstad.



Wees lief voor de stad, en voor elkaar.