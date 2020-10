Alles is Gezondheid Livecast: van ego naar ecosysteem

De tijdgeest verandert. We bewegen van een ego- naar een ecosysteem. Wat betekent dit voor een gezonder en vitaler Nederland?



Juist in tijden van corona ontstaat versneld consensus over een nieuw maatschappelijk evenwicht. Waarbij welzijn vóór welvaart gaat, duurzaamheid leidend is, natuur en klimaat opveert en gezondheid meer is dan ziekte en zorg.



De vraag is nu: drukt Nederland op de reset knop? Ondergaat gezondheid een duurzame gedaantewisseling? Wat gaan we echt anders doen? Waar liggen de kansen voor een gezonder leven?



In de livecast vragen we tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki (Studio Zeitgeist) ‘hoe dan’ en zoomen we in op thema’s zoals lokale preventie, positieve gezondheid, relatie met werk en onderwijs, gezonde leefomgeving en het stimuleren van impact (gezondheid loont).



Met medewerking van Mark Levels (hoogleraar, Universiteit Maastricht), Machteld Huber (iPH, Positieve Gezondheid), Reinier van den Berg (RTL weerman, circulair ondernemer) en een bijdrage van staatssecretaris Paul Blokhuis (onder voorbehoud).



Juryleden Carl Verheijen (Noaber Foundation) en Sadik Harchaoui (Society Impact) maken de winnaar bekend van Make the Next Move. Het winnende project ontvangt een impactscan, als springplank voor verduurzaming.



Uitzending: dinsdag 3 november 2020 van 11.00-12.30 uur, live vanuit De Nieuwe Stad in Amersfoort.Deelname is gratis. Aanmelden: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/alles...