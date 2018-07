Webwinkelplatform DutchDo wordt online partner SodaStream

SodaStreamstore.nl introduceert online retourneren



SodaStreamstore.nl is sinds kort de enige online aanbieder van de SodaStream CO2 ruilcilinders. SodaStreamstore maakt deel uit van het sterk in opkomst zijnde webwinkelplatform DutchDo. Bijbehorende afhandeling van retourbetalingen wordt verzorgd door DutchDo betaalpartner Billink.



Het is de missie van SodaStream om plastic afval tegen te gaan. Dit door mensen aan het denken te zetten over de huidige manier van water- en frisdrankconsumptie en bijbehorend plastic verbruik. Doel is consumenten te bewegen bewust te kiezen voor minder plastic en slimmer gebruik te maken van het duurzaam alternatief. SodaStream apparaten werken daarom met leidingwater, direct uit kraan of met filter. Ze maken zo de wekelijkse of dagelijkse gang naar de supermarkt overbodig. Hierover startte SodaStream ook al de spraakmakende online en TV campagne “Homo Schlepiens”. SodaStream heeft voor de komende jaren ambitieuze groeiplannen. Bottleneck bij verdere groei bleek vooral de afhandeling van retouractiviteiten van CO2 cilinders online. Een SodaStream cilinder omruilen wordt nu uitbesteed aan webwinkel SodaStreamstore.nl, onderdeel van DutchDo.



Nieuwe procedure past perfect bij online winkelen



De retourprocedure is verregaand geautomatiseerd. Hierbij wordt uitgegaan van een doorlopend systeem zoals ook bij “gewoon” winkelen gebeurt. Iedere keer als er nieuwe CO2 cilinders thuis worden bezorgd, worden lege CO2 cilinders terug naar SodaStreamstore gestuurd. Precies hetzelfde dus zoals gebruikelijk is met (kratten met) lege flessen richting winkel, maar nu zonder de deur uit te hoeven. Bij levering van de gevulde CO2 ruilcilinders is een antwoordformulier gevoegd, waarmee 2 lege CO2 cilinders gratis naar een antwoordnummer retour gaan. Voor deze duobenadering (telkens 2 cilinders ruilen) is gekozen om zo min mogelijk het milieu door transport te belasten. Deze methode sluit aan bij het gemiddelde consumptief verbruik van de liefhebber van bruisend water.



Doorlooptijden en eenmalige toeslag



Retourtermijn voor het versturen van lege CO2 cilinders is twee weken. Na die twee weken krijgt de consument per e-mail een herinnering, waarna er nog twee dagen resteren om de cilinders naar SodaStreamstore.nl te sturen. Pas daarna wordt er een toeslag voor de beide cilinders in rekening gebracht. Dit bedraagt € 15,00 inclusief btw en administratiekosten per cilinder. Het bedrag wordt eenmalig per 2 cilinders gefactureerd. Dit lijkt veel, maar hiermee worden telkens de cilinders gereinigd en (de wettelijk verplichte) controles doorgevoerd. Ook indien de CO2 cilinders voor de eerste keer worden aangeschaft, kan de retourtermijn gewoon worden afgewacht. Bij een volgende bestelling heeft de consument dan 2 lege CO2 cilinders die terug kunnen naar SodaStreamstore.nl.