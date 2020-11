Nederlandse startup BloomPost gaat Europa in

Het Nederlandse BloomPost lanceert in hoog tempo haar webshop in diverse Europese landen. De uitvinder van de brievenbusbloemen zette vorige maand in de UK een eerste stap en is vanaf vandaag ook in Zweden en Denemarken actief.



Specialist in brievenbus cadeaus



De bloemen van BloomPost zijn slim verpakt met een door Bloompost gepatenteerde technologie. Deze zorgt ervoor dat de bloemen ook zonder water langere tijd vers blijven.



Lea Madsen, CEO van BloomPost: “Ons product zorgt voor een glimlach en verbinding tussen mensen. Het is geweldig om te zien dat we juist nu dagelijks duizenden mensen een klein beetje gelukkiger mogen maken met onze cadeaus.”



Groei door corona



Door de komst van corona is het aantal online bestellingen enorm gegroeid. Veel mensen zijn een drempel over en merken hoe makkelijk het is om elkaar een boeketje te sturen. BloomPost verkoopt inmiddels veel meer dan alleen bloemen. Droogbloemen, planten en zelfs puzzels met bloementhema. Allemaal bezorgd door de brievenbus.



Duurzaam



De geschenken van BloomPost blijken ook populair in het bedrijfsleven. Madsen: “BloomPost is niet alleen origineel, maar bovendien betaalbaar. Dankzij de slimme verpakking blijft de carbon footprint minimaal. Ingrediënten die veel multinationals aanspreken om zo hun medewerkers thuis op een leuke manier te verrassen.”



Vervolgplannen



Wat het volgende land wordt na Denemarken, UK en Zweden wil Madsen nog niet kwijt. “Wat we precies gaan doen houden we nog even geheim, maar we verzekeren je dat wij de wereld gaan veroveren met onze brievenbus cadeaus”, aldus Madsen.