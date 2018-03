De mooiste modelspoorbanen van Europa in het Spoorwegmuseum

Van 9 t/m 11 maart 2018 maken de grote treinen van het Spoorwegmuseum plaats voor hun kleine evenknieën. Voor de 10de keer organiseert het Spoorwegmuseum de Modeltrein Expo On traXS! Drie dagen lang zijn de mooiste modelspoorbanen van Europa te zien in het museum, leveranciers en fabrikanten tonen de nieuwste ontwikkelingen op modelbouwgebied. Niet alleen voor liefhebbers is de Modeltrein Expo een must, ook voor gezinnen met kinderen is het een fantastisch evenement. De speciale opstapjes bij de modelbanen zorgen ervoor dat kinderen de modeltreinen goed kunnen zien, op het speciale kinderplein kunnen ze naar hartenlust spelen en bouwen.



De Modeltrein Expo On traXS! geeft een prachtig inkijkje in de wondere wereld van de modelbouw. Voor de deelnemende modelbanen gelden strenge eisen, de banen zijn stuk voor stuk van het allerhoogste niveau. Deelnemers komen uit Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Engeland. Het is fascinerend om te zien hoe goed bouwers de werkelijkheid in miniatuur weten te benaderen.



Er is veel variatie in modelbanen, sommige zijn niet groter dan een koffer of een wijnkistje, andere zijn meer dan 10 meter lang. Te zien zijn landschappen met treinen uit de Alpen, Rocky Mountains, de Antwerpse haven, maar ook een spoorlijn langs de Griekse tempels op Sicilië. De landschappen, spoorlijnen en treinen zijn tot in de perfectie nagebouwd, alles beweegt en rijdt. De bouwers zijn zelf aanwezig om de modeltreinen te laten rijden en uitleg te geven over hun projecten. Op zondag 11 maart om 15 uur wordt de Modeltrein Expo On traXS! Award uitgereikt, de publieksprijs voor de mooiste modelbaan. Kinderen kunnen stemmen voor de Kids Award.



Modeltrein Expo On traXS! is niet alleen een must voor de liefhebber, ook voor kinderen zijn de modeltreinen fascinerend om te zien. Overal staan opstapjes en op het jeugdplein kunnen de kleintjes eindeloos bouwen, spelen en rangeren met modeltreinen. Naast de vele modelbanen presenteren en verkopen bedrijven hun nieuwste producten. Märklin, Hobbytime en Bentinck pakken groot uit met een gezamenlijk paviljoen met diorama’s, workshops en diverse kinderactiviteiten. Ook Roco Fleischmann is aanwezig met een stand inclusief diorama. In de stand van Mitropa kan iedereen de kneepjes van het modelbouwvak leren.



Modeltrein Expo On traXS!



9 t/m 11 maart 2018



Entree: €17,50 (online €16,50)



Passe-partout (toegang 3 dagen): €25,00. Museumkaart gratis.



Meer informatie is te vinden op www.ontraxs.nl