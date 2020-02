Nieuwste Madurodam-attractie The Flying Dutchman eerbetoon aan KLM

The Flying Dutchman, dat is de naam van de nieuwe attractie in Madurodam. De ‘flight experience’ in een levensgroot vliegtuig (18 meter lang, 30 meter breed), een volledig gerestaureerde Douglas DC-3, is een eerbetoon aan de 100-jarige KLM. In de zesde familieattractie van het Haagse themapark staat de pioniersgeest van deze internationale hoogvlieger centraal. De eerste (test)vluchten van de Flying Dutchman staan voor het publiek gepland in de maand juni.



Tegen die tijd is ruim anderhalf jaar geïnvesteerd in de restauratie en transformatie van het toestel in één van de laatste iconische zilveren vliegtuigen waarmee de luchtvaartmaatschappij de wereld, en de harten van vele Nederlanders, veroverde. De attractienaam ‘The Flying Dutchman’ prijkte in het verleden groots op de zijkant van de vloot van KLM en is dan ook een voor de hand liggende keuze.



Grootste attractie ooit



Met een investering van 3,5 miljoen euro is The Flying Dutchman de grootste attractie in de geschiedenis van Madurodam. Het vliegtuig, dat in oktober 2018 vanuit Florida naar Den Haag over land en zee werd ‘ingevlogen’, wordt momenteel voorzien van een breed scala aan showtechnieken.



Joris van Dijk, Algemeen Directeur van Madurodam: “Een attractie van deze omvang doet een enorm beroep op de kennis en kunde van onze vakmensen, op een schaal die wij nooit eerder hebben toegepast, namelijk 1:1. Alles in het vliegtuig wordt bovendien volledig op maat gemaakt. In dat opzicht is The Flying Dutchman ook een bewijs van onze eigen pioniersgeest en vooruitgangsdenken: met dank aan alle technologie aan boord bieden we bezoekers straks een unieke Dakota-experience!”



Vlucht die verder gaat dan vliegen



Bezoekers gaan in de levensgrote DC-3 namelijk een vlucht door tijd en ruimte maken, die verder gaat dan vliegen, en waarin de pioniersgeest die ons land groot heeft gemaakt, centraal staan. Van Dijk: “De KLM, met in de beginjaren de vooruitstrevende Albert Plesman aan het roer, is daar een prachtig en vooral inspirerend voorbeeld van. Ook voor Madurodam. De luchtvaartmaatschappij en haar President-Directeur, die in de eerste Raad van Toezicht van Madurodam plaatsnam, speelden een belangrijke rol bij de oprichting van het park in 1952. KLM en Plesman waren één van de inspiratiebronnen voor Nederlanders en boden een stukje hoop voor de toekomst, tijdens de wederopbouw van ons land. We zijn er dan ook ontzettend trots op dat wij onze bezoekers dat vooruitgangsdenken van de KLM, bijna 68 jaar na dato, opnieuw gaan laten beleven. Maar dan wel op een volledig eigentijdse manier. We hopen dat The Flying Dutchman voor onze bezoekers, jong én oud, uit Nederland én uit het buitenland, opnieuw een ongekende inspiratiebron voor de toekomst wordt.”



“Een uniek en innovatief eerbetoon aan het 100-jarig jubileum van KLM. Verleden en toekomst komen hier samen in deze prachtige experience!”



Frank Houben, Delegate to the Board, KLM