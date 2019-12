Brandwonden bij kinderen gedekt op polis van ouders

Een moeder die haar eigen kleuter met hete thee overgiet, zul je niet gauw tegenkomen. Toch zijn ouders vaak wel degelijk aansprakelijk als kinderen brandwonden oplopen, ook als die zelf de hete thee van tafel trekken. Vrijwel elke aansprakelijkheidsverzekering vergoedt ook letselschade binnen het gezin, maar heel veel mensen weten dat niet.



Het is weer tijd voor kaarsen, warme thee en glühwein, gourmetten en fonduen. Gezellig en sfeervol, maar je moet er niet aan denken dat je (kleine) kinderen daardoor brandwonden oplopen. Toch is meer dan een kwart van de patiënten in de drie Nederlandse brandwondencentra jonger dan 5 jaar. Elk jaar liggen ruim 200 kinderen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis, nog eens 1400 kinderen belanden op de eerste hulp. In 90 procent van de gevallen is de oorzaak een hete vloeistof zoals thee, koffie of heet water. Wat veel mensen niet weten, is dat de letselschade die kinderen hierbij oplopen, vrijwel altijd wordt vergoed door de verzekering van een aansprakelijke volwassene.



Bijna alle verbrandingen van kleine kinderen gebeuren in en om het eigen huis, meldt de Nederlandse Brandwondenstichting in het jaarverslag over 2018. Al vanaf de leeftijd van zeven maanden, wanneer baby’s voor het eerst iets echt vast kunnen pakken en zelfstandig kunnen zitten of staan, komen de eerste brandongelukken voor. Rond de leeftijden van dertien en zeventien maanden, doorgaans andere pieken in de ontwikkeling van kinderen, zien ze ook extra drukte in de brandwondencentra.



Negen van de tien brandwondenongevallen bij kinderen onder de 5 jaar worden veroorzaakt door hete vloeistoffen zoals thee, heet water en koffie, in een onbewaakt ogenblik van tafels, kastjes en aanrechten gegrist. Bij de huisarts zijn kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar oververtegenwoordigd, met name jongetjes. Zeventien op de duizend jongetjes in deze leeftijdscategorie komt bij de huisarts vanwege een brandwond.



Het zal duidelijk zijn, dat zulke kleine kinderen zelf nog geen enkel besef hebben van de gevaren van vuur, rook, brand en hete vloeistof. Juridisch gezien betekent dat, dat er vrijwel altijd een volwassene aansprakelijk te stellen zal zijn voor mogelijke letselschade bij baby, peuter of kind. Dat zouden dus zelfs de eigen vader en moeder van het slachtoffertje kunnen zijn. Geen probleem, want de AVP, de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, zal letselschade ook binnen het gezin in de meeste gevallen horen te vergoeden.



“Het is natuurlijk nooit het eerste waar je aan denkt als je kind gewond raakt, maar zeker in het geval van brandwonden bij kinderen is er vrijwel altijd iemand anders aansprakelijk”, stelt eigenaar Steffy Roos du Maine van letselschadebureau JBL&G in Amsterdam. “Ook letselschade veroorzaakt tussen andere gezinsleden en kinderen onderling is doorgaans meeverzekerd op de AVP. Materiële schade tussen gezinsleden meestal niet, letselschade wel. Maar dan moet je die wél claimen, en dat weten dus veel mensen niet.”



Een voorbeeld: wanneer zoonlief de tablet van zijn zusje kapot op de grond laat vallen, zal er in de meeste gevallen niets worden vergoed. Wanneer hij met diezelfde tablet per ongeluk zijn zusje wat tanden uit de mond slaat, is die letselschade in beginsel wél gedekt. Als uw kind bij u achterop de fiets een ongeluk krijgt en letsel oploopt door een fout van u, kan het kind u aansprakelijk stellen, en zal de letselschade in het algemeen gewoon worden vergoed door uw AVP. Ook letselschade tussen partners onderling is doorgaans meeverzekerd.



RECHTER: ‘KIND TE JONG OM GEVAAR IN TE ZIEN’



Ouders hebben de plicht hun kinderen te beschermen voor gevaar, en delen de zorg en de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid. Als ze daarin tekortschieten, zijn ze in principe zelf verantwoordelijk voor de opgelopen schade. Vorig jaar nog heeft de rechter in een belangrijke zaak uitgemaakt dat de moeder van een zesjarig meisje wel degelijk zelf verantwoordelijk was voor het ernstige hersenletsel dat het kind opliep door de trap van een paard. Zij had haar dochter alleen gewaarschuwd dat ze buiten het hek moest blijven, maar had verder geen toezicht gehouden. Daarop was het meisje toch het weiland ingegaan, met bijna fatale gevolgen. Volgens de rechter was het slachtoffertje te jong om het gevaar van paarden in te zien én om instructies strikt te kunnen volgen, en was de moeder verantwoordelijk. Haar aansprakelijkheidsverzekeraar moest de letselschade van haar dochter vergoeden.



Fotobijschriften:

Ook als kinderen zelf de hete thee van tafel trekken, is er vrijwel altijd een volwassene aansprakelijk. Foto: © Nederlandse Brandwonden Stichting



Steffy Roos du Maine Foto: Marcel Jurian de Jong