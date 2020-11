Goud voor Nederland: PULSE Racing wint tijdens de Cybathlon 2020 Global Edition

PULSE Racing, het dreamteam van de Vrije Universiteit van Amsterdam, heeft binnen de discipline functionele elektrostimulatie (FES) goud gewonnen op de Cybathlon 2020 Global Edition. De concurrentie was groot, landen van over de hele wereld deden mee aan de competitie. Voor PULSE Racing was het hun debuut aan de Cybathlon. Toch wist PULSE Racing zichzelf te overtreffen en de eerste plek te bemachtigen met een persoonlijk record.



Vrijdagavond toen de virtuele race werd uitgezonden was de spanning voelbaar. In verband met COVID-19 werd op zondag 8 november de eigen race al gereden en opgenomen. Het resultaat ten opzichte van alle andere landen werd vrijdagavond zichtbaar. De race bestond uit het zo snel mogelijk fietsen van 1200 meter middels elektrostimulatie. De moeilijkheidsgraad: de atleet, Sander Koomen, heeft een dwarslaesie waardoor hij niet in staat is om zijn eigen benen aan te sturen. Dit gebeurt met behulp van FES. Bij deze techniek worden korte elektrische signalen, via elektroden op de huid, naar de spieren geleid. Hierdoor worden de juiste beenspieren op het juiste moment gestimuleerd, zodat er op een Berkelbike (een speciale fiets) een trapcyclus ontstaat.



Tijdens de opnames op 8 november fietste Sander zijn persoonlijke record: een tijd van 2 minuten en 40 seconden. Dit was sneller dan de winnaar van de Cybathlon in 2016. Echter, waar PULSE Racing een startend team is, hebben andere teams in de afgelopen 4 jaar veel verbeteringen kunnen doorvoeren op basis van eerdere resultaten. Er heerste daarom een mate van onzekerheid over de te verwachten uitslag.



Vrijdagavond 13 november bleek dat Sander daadwerkelijk de snelste tijd gereden had. Maar liefst 20 seconden sneller dan de nummer 2. ‘’Sander en ons team PULSE Racing hebben de afgelopen jaren hard gewerkt. Wij zijn het enige team dat volledig bestaat uit studenten. Dat we dan zo’n resultaat halen, is ongelofelijk. We zijn enorm trots!’’ aldus de teammanager van het PULSE Racing team.



Voor meer informatie: www.pulseracing.nl