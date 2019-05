NVVE vreemde eend in de bijt op de Libelle Zomerweek

Nederlanders staan in overgrote meerderheid positief tegenover het zelfgekozen levenseinde en willen er graag zelf de regie over houden. Toch realiseren zich maar weinigen dat zij daar zelf wel actie voor moeten ondernemen. Dat blijkt uit de gesprekken die NVVE-medewerkers voeren met bezoekers van de Libelle Zomerweek in Almere. Het evenement duurt nog tot en met woensdag 29 mei.



De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is dit jaar prominent aanwezig op de Libelle Zomerweek met als doel de bezoekers op een laagdrempelige manier eraan te herinneren dat je op tijd moet beginnen met het nadenken over het levenseinde. De NVVE lijkt een vreemde eend in de bijt op de Zomerweek, die dit jaar het thema ‘Tropical Party’ heeft en meer dan 80.000 bezoekers trekt. Gezelligheid is toch vooral het motto. Toch worden de gesprekken over het vrijwillig levenseinde door de bezoekers zeer gewaardeerd. Er blijkt veel behoefte aan meer kennis over wat er mogelijk is aan het einde van het leven en hoe je daar zelf invloed op kunt uitoefenen. Een bezoeker vatte het kernachtig samen: ‘Goed dat ik jullie hier tegenkom, mijn wilsverklaringen liggen al een paar jaar oningevuld in de la. Ik moet daar nu toch echt eens wat mee gaan doen.’



Veel bezoekers hebben zelf of in hun directe omgeving te maken gehad met ernstige ziekten of ongevallen. Toch zijn velen er niet toe gekomen een wilsverklaring op te stellen, terwijl veel mensen wél weten waar deze voor is bedoeld. De zorgprofessionals die de NVVE sprak – 40% van de bezoekers aan de Libelle Zomerweek werkt in de zorg - zien dat ernstige trauma’s of dodelijke ziektes ook jonge mensen treffen, maar menen ten onrechte dat wilsverklaringen iets zijn voor ‘oude mensen’.



De NVVE heeft drie kant-en-klare wilsverklaringen die van een persoonlijke toelichting kunnen worden voorzien: een euthanasieverzoek, een behandelverbod en een volmacht. Leden van de NVVE krijgen gratis ondersteuning bij het opstellen. Ook zijn er in het gehele land geregeld spreekuren. In sommige gevallen kan ook een NVVE-consulent op huisbezoek komen.



De NVVE is nog tot en met 29 mei aanwezig op de Libelle Zomerweek in Almere.