De laatste getuige van selfpublisher Krake meteen op 3 in boeken top 60

AMSTERDAM – Schrijver en selfpublisher Frank Krake komt deze week met zijn oorlogsbiografie De laatste getuige met stip binnen op 3 in de Bestseller60. Het boek vertelt het verhaal van de nu 94-jarige Wim Aloserij uit Amsterdam, die tijdens de Tweede Wereldoorlog drie naziconcentratiekampen en de scheepsramp met de oceaanstomer Cap Arcona overleefde.



Het boek werd op 4 april gepresenteerd in Kamp Amersfoort in het bijzijn van Wim Aloserij en zijn familie. Een eerste exemplaar werd overhandigd aan politicus Sybrand Buma, wiens grootvader net als Aloserij gevangen zat in Kamp Amersfoort en in Kamp Neuengamme.



Neuengamme is een van de drie naziconcentratiekampen waar Aloserij tijdens de oorlog tewerk werd gesteld en dat als motto voerde: ‘Vernichtung durch Arbeit’. Het is het kamp waar tijdens de oorlog de meeste niet-Joodse Nederlanders stierven. Daarna werd hij begin 1945 samen met duizenden medegevangenen aan boord van de Cap Arcona gedreven. Door een dodelijke vergissing van de RAF werd dat luxe cruiseschip op 3 mei gebombardeerd, waarna het in brand vloog en kapseisde. Hierbij stierven 7000 mensen. Een scheepsramp die vier keer zoveel slachtoffers eiste als de ondergang van de Titanic.



Aloserij wist de kampen te overleven dankzij zijn ervaringen als Amsterdams straatschoffie. Hij is ook een van de 400 overlevenden en de laatst levende Europeaan die de ramp met de Cap Arcona als getuige kan navertellen. Vandaar de titel van het boek. Krake tekende zijn levensverhaal op met historische precisie.



Hij geeft zijn werk uit onder de naam Uitgeverij Achtbaan. Met zijn vorige boek Menthol, over de man die Nederland leerde tandenpoetsen, haalde Krake ook al een hoge notering (13e plaats) in De Beststeller60. Bij de presentatie van dat boek ontmoette Krake Aloserij en werd hij gegrepen door diens survival story.



De laatste getuige kreeg de afgelopen weken veel aandacht op televisie en in andere media. Deze week komt het boek op de derde plaats binnen in de landelijke lijst van bestverkochte boeken. Daarmee is selfpublisher Krake er opnieuw in geslaagd een bestseller af te leveren.



Zie: http://www.debestseller60.nl/



Krake en Aloserij gaan de komende weken samen op een lezingentournee, onder meer langs boekhandels, theaters en zalen van historische verenigingen. Aloserij zal ook een speech houden op 4 mei bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.