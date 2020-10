Noordhoff bedankt leraren in Nederland met video

5 oktober 2020 - Vandaag is het de Dag van de leraar, een dag waarop leraren worden bedankt voor hun enthousiasme, liefdevolle benadering en hun harde werken. Noordhoff bedankt alle leraren, leerkrachten, meesters, juffen en docenten dit jaar op een bijzondere manier: met een video.



Toen de scholen dit voorjaar sloten ondervonden we in heel Nederland opnieuw hoe belangrijk leraren zijn. Als ouders konden we zélf ervaren hoe lastig het kan zijn om een kind elke dag weer te motiveren. Hoe ingewikkeld het is om complexe onderwerpen helder uit te leggen. En hoe belangrijk het is om een kind verder te helpen, elke dag een stapje erbij. Leraar zijn is een vak!



Erwin Eikema, directeur bij Noordhoff: “Docenten maken het verschil door creatief, geduldig en enthousiast kinderen dingen te leren, hen zelfvertrouwen te geven, hen te laten groeien en hen de bagage te geven om door te gaan”. Noordhoff heeft daarom vol enthousiasme een video gemaakt die de grote impact van leraren toont op de levens van onze kinderen en die van onszelf.



De opdracht voor het maken van de video ging naar Devion, die erin is geslaagd voor een grote, gevarieerde beroepsgroep de boodschap van oprechte waardering op een aansprekende manier neer te zetten.



Bekijk de video hier: https://www.noordhoff.nl/leraar



Over Noordhoff



