Lichtpuntjes in de donkere dagen, De #BORRELPLANKCHALLENGE

Blijf en werk zoveel mogelijk thuis is het dringende advies, dat gaat niet altijd even makkelijk en vanzelf. Helaas ontkomen we er voorlopig niet aan. We zitten veel meer thuis, mogen weinig bezoek ontvangen, maar de feestdagen staan wel voor de deur. Hoe kunnen we dan toch samen ons kerstgevoel aanwakkeren en iets van de Kerstsfeer in huis brengen?



De #borrelplankchallenge is als idee ontstaan nadat een familiereünie als gevolg van COVID-19 niet door kon gaan. Een jaarlijkse feest waar iedereen altijd naar uit kijkt, dat je niet in stilte voorbij wilt laten gaan. Al gauw ontstond het idee van een online iets. De vraag was toen hoe maak je zo’n online iets toch leuk en zorg je dat iedereen actief meedoet.



De #borrelplankchallenge was geboren. Een challenge met een knipoog en een glimlach!



In eerste instantie gaat de #borrelplankchallenge om het thuis met je gezin en met familie en vrienden (online) op afstand allemaal wat leuker te maken rond deze bijzondere Kerst. Wie maakt de mooiste, gekste of lekkerste borrelplank en deze kan je dan natuurlijk ook delen op social media met #BORRELPLANKCHALLENGE. En zo dagen we elkaar uit om ook mee te doen en thuis te blijven.



BORRELPLANKCHALLENGE STEUNT HET LONGFONDS

Waarom het Longfonds? Tijdens Kerst zullen velen van ons met hun gedachten of fysiek bij de Corona-patiënten thuis of in het ziekenhuis zijn. Hun leven en dat van hun dierbaren staat geheel in het teken van overleven en herstel. Veel corona patiënten ondervinden lange tijd of blijvend klachten als gevolg van het virus. Zo heeft bijna 60 procent van de patiënten na 165 dagen nog last van kortademigheid. Daarnaast worden de Corona-klachten nog steeds te weinig serieus genomen.



Dat heeft ons er toegebracht om aan deze leuke ludieke actie ook een serieus doel te koppelen. De afgelopen jaren zijn we veelvuldig uitgedaagd. Al deze challenges - al dan niet voor het goede doel – hadden allemaal één ding gemeen. Het leverde de deelnemer vaak niet veel meer op dan ongemak of spierpijn. Of je nu een ijsemmer over je hoofd leegstortte of op de meest onmogelijke manier in een ‘plank’ ging liggen.



Met de basisgedachte van de #borrelplankchallenge: doe iets goeds, blijf thuis en blijf gezond om de Corona besmettingen terug te dringen. Een boodschap die naadloos aansluit bij de gedachte van het Longfonds. Wanneer wij er aan bij kunnen dragen dat mensen meer thuis blijven omdat ze het thuis leuk en gezellig maken en tegelijkertijd nog wat donaties ophalen voor het Longfonds. Hiermee kunnen zij aanvullend onderzoek doen naar de gevolgen op korte en lange termijn van COVID-19 voor patiënten of het verder ontwikkelen van het coronalongplein – een platform voor mensen met longklachten na corona.



Het is voor iedereen een zware periode, maar vergeet daarbij ook niet aan een ander te denken. “Alleen samen krijgen we Corona onder controle”.



Doe iets goeds - blijf gezond, blijf thuis en maak het leuk!



Websites:



https://borrelplankchallenge.com/



https://borrelplankchallenge.com/longfonds/



https://www.facebook.com/Borrelplankchallenge/