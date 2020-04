DJE Kapital AG integreert SCOPE CDD met Microsoft Dynamics

Samenwerken voor een betere uitvoering van de AML-wetgeving



In samenwerking met de Cleversoft groep, een toonaangevende leverancier van RegTech software uit München, heeft SCOPE FinTech uit Hoofddorp een standaard Customer Due Diligence (CDD) softwareoplossing ontwikkeld. Deze oplossing is volledig is geïntegreerd met Microsoft Dynamics CRM. De Cleversoft groep is een Microsoft Dynamics CRM-partner en implementeert Microsoft Dynamics CRM bij DJE Kapital. De cloud based SCOPE CDD softwareoplossing voert onder meer achtergrondcontroles (PEP, sanctielijsten adverse media etc.) voor personen en bedrijven uit. Met de SCOPE CDD oplossing worden er vanuit Microsoft Dynamics CRM direct CDD-controles uitgevoerd.



Door de integratie met Microsoft Dynamics CRM worden de CDD-controles op een voor de medewerkers zeer gebruiksvriendelijke manier uitgevoerd. Alleen als er een resultaat wordt gevonden, worden dossiers in het SCOPE CDD portal afgehandeld. De beschreven oplossing is in december 2019 in gebruik genomen en er zijn inmiddels meer dan 5.000 dossiers onderzocht.



SCOPE CDD legt alle uitgevoerde controles vast in de vorm van een digitaal gewaarmerkt PDF-rapport. Er wordt ook een compleet onderzoekdossier vastgelegd in de database. De SCOPE CDD oplossing draait in de Microsoft Azure Cloud omgeving voor een hoge betrouwbaarheid en optimale veiligheid. Ook is de oplossing AGV/GDPR proof en door SCOPE FinTech is er een externe Data Protection Officer ingeschakeld om erop toe te zien dat de richtlijnen worden gevolgd. Daarnaast is de oplossing juridisch getoetst door een kundige advocaat.



Customer Due Diligence (CDD)



Customer Due Diligence is een vorm van een ‘Know Your Customer’-inventaris in de letterlijke zin van het woord. Het is het proces waarbij relevante informatie over de klant wordt verzameld en beoordeeld op mogelijk risico voor de organisatie of het witwassen van geld/terroristische financiële activiteiten. CDD moet worden uitgevoerd wanneer een bedrijf onder de reikwijdte van een wet- of regelgeving valt, met betrekking tot de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering of gelijkwaardige Europese of Amerikaanse wetgeving, een zakelijke relatie wil aangaan met een klant. Dit geldt voor zowel een eenmalige transactie als een langdurige klant-leverancier relatie. In feite is dit een risico-inventarisatie en beoordeling in overeenstemming met de richtlijnen in relevante wetgeving.



Over DJE Kapital



DJE Kapital AG is een Duits concern, actief in assetmanagement met meerdere vestigingen in het buitenland. DJE Kapital AG is opgericht in 1974 en momenteel gevestigd in Pullach. Uniek aan DJE Kapital is dat zij in 1987 als eerste vermogensbeheerder in Duitsland een aandelenfonds hebben opgezet, een fonds wat nog steeds actief is. In 2017 is DJE Kapital begonnen met het aanbieden van digitaal online vermogensbeheer. In de geschiedenis van DJE Kapital is wel gebleken dat zij innovatief zijn wat ook heeft bijgedragen aan hun keuze voor de nieuwe SCOPE CDD oplossing.



Over Cleversoft



De Cleversoft groep is een toonaangevende RegTech onderneming met Cloud oplossingen voor financiële diensten. Cleversoft implementeert tevens derhMicrosoft Dynamics CRM. De Cleversoft groep is opgericht in 2004. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in München maar er zijn kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Nürnberg, Luxemburg en Sofia. Cleversoft optimaliseert Business processen voor wettelijke documenten, marketingmateriaal, het betalen van commissies en andere backoffice processen voor meer dan 300 klanten.



Over SCOPE FinTech



SCOPE FinTech is opgericht in 1987. Een echte pionier in de Nederlandse ICT-branche. Al ruim dertig jaar wordt de Nederlandse markt aan een professioneel CRM-systeem geholpen, met een groot, loyaal klantenbestand waar de focus ligt op de financiële branche. Na dertig jaar CRM-systemen gebouwd, ontwikkeld en verkocht te hebben werd het tijd voor SCOPE FinTech om het productsegment uit te breiden. Precies dertig jaar na de oprichting van SCOPE FinTech werd een nieuw product geïntroduceerd, de SCOPE KYC Cloud oplossing wat inmiddels is uitgebreid met CDD-controle componenten.