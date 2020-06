Boegem Gezondheidszorg: Amerikaans onderzoek toont aan dat griepprik tumoren bestrijdt



Amerikaanse onderzoekers publiceerden op 14-01-2020 een onderzoek dat aantoont dat de griepprik in tumorweefsel geïnjecteerd de groei van tumoren en uitzaaiingen van muizen en mensen bestrijdt. “Het anders inzetten van de “griepprik” om tumoren te bestrijden zal het effect van immunotherapie verhogen en kan op basis van het huidige FDA-goedkeuring en veiligheidsprofiel snel worden aangepast en geïmplementeerd voor klinische zorg”, aldus de onderzoekers in PNAS, zie onderaan persbericht.



Het injecteren van de griepprik in tumorweefsel kan in Nederland worden uitgevoerd. Voorafgaand kan een laboratoriumtest vaststellen of een behandeling zinvol kan zijn. De afweercellen van de patiënt kunnen met zijn of haar tumorcellen waarin de griepprik is geïnjecteerd, in het laboratorium geconfronteerd worden. Als de afweercellen de tumorcellen bestrijden dan kan een behandeling zinvol zijn.



Momenteel lijden meer dan 15.000 gezinnen, omdat een van hen de mededeling heeft gekregen de komende maanden aan kanker te zullen overlijden. Jaarlijks overlijden 47.000 Nederlanders aan kanker als zij uitbehandeld zijn. Dat zijn gemiddeld 128 Nederlanders per dag. Een injectie met de griepprik van hun arts in of nabij tumorweefsel zal spoedig kunnen vaststellen of hun afweercellen alsnog de tumorcellen gaan bestrijden. Deze kans op het terugdringen van de tumorcellen is niet belastend. Hoe groot deze kans is, is nog niet bekend, wél dat die kans er is.



In kanker gespecialiseerde ziekenhuizen zijn veelal nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek van hun eigen onderzoeksafdeling. Het kan dan ook voorkomen dat men geen resultaten van andere onderzoekers wil toepassen. Daarom nam Kees Boegem van Boegemgezondheidszorg meer dan een jaar geleden contact met de onafhankelijke Rijksoverheid op. De Minister van Volksgezondheid, de premier en het RIVM reageerden op dit verzoek om medewerking via ambtenaren van VWS. Zij zijn van mening dat zelfs uitbehandelde kankerpatiënten op meer vervolgonderzoek moeten wachten. De Rijksoverheid geeft niet aan of zij vervolgonderzoek in gang wil (laten) zetten.



Voor meer informatie, een link naar het Amerikaanse onderzoek in PNAS en de correspondentie met de Rijksoverheid zie PDF bestand.



De titel van het onderzoek is:“Intratumoral injection of the seasonal flu shot converts immunologically cold tumors to hot and serves as an immunotherapy for cancer.” Jenna H. Newman and Andrew Zloza Edited by Robert L. Coffman, PNAS Poceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America