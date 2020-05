A’DAM LOOKOUT viert heropening met gratis schommelen



De hoogste schommel van Europa is de eerste week van juni gratis voor alle bezoekers



Voor het eerst in jaren stond de hoogste schommel van Europa bovenop de A’DAM Toren wekenlang stil. Het observatiedek A’DAM LOOKOUT sloot in verband met het coronavirus op 15 maart haar deuren. Na de wekenlange sluiting mag de attractie haar deuren op 1 juni weer openen. En om dit te vieren trakteert het haar bezoekers op een gratis ritje op de schommel gedurende de eerste week van juni.



Waar het normaal wemelt van de toeristen, dagjesmensen en locals, is het de afgelopen weken akelig stil geweest op het dak van de A’DAM Toren. Maar het team van A’DAM LOOKOUT greep deze kans ook aan om het observatiedek zomerklaar te maken. Daarnaast is er een nieuwe blikvanger toegevoegd aan de entree van de attractie: een enorme maquette van het centrum van Amsterdam.



Nu de maatregelen tegen corona langzaam versoepelt mogen worden, mag de attractie haar deuren op 1 juni weer openen. Bezoekers wacht hier een gloednieuw terras, sprankelend skydeck, goedgevulde rooftop bar én de eerste week van juni een gratis ritje op de hoogste schommel van Europa.



Extra maatregelen



A’DAM LOOKOUT zal openen met een aantal nieuwe maatregelen zodat iedere bezoeker zich aan de hygiënevoorschriften en 1.5 meter afstand kan houden. Zo mag er een beperkt aantal mensen per keer met de lift naar boven en is er eenrichtingsverkeer op de trappen en andere knelpunten. Het dak en de bovenste verdieping zijn daarbij groot genoeg om afstand van elkaar te houden. Ook het schommelen is veilig door één persoon in plaats van twee personen per schommel toe te laten.



Door de nieuwe maatregelen is het noodzakelijk om vooraf een entreeticket te reserveren. Bezoekers bestellen gemakkelijk online hun tickets via adamlookout.com/tickets. Schommelen is niet mogelijk zonder een entreeticket. Alle getroffen maatregelen en spelregels van A’DAM LOOKOUT staan vermeld op de website.