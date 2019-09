WoonVeilig introduceert slimme Buitensirene met Alarmlicht

Zichtbare beveiliging vermindert de kans op inbraak met 90%. Een buitensirene met alarmlicht aan de gevel maakt duidelijk zichtbaar dat de woning effectief beveiligd is. Daarom wordt aanbevolen om altijd een buitensirene met alarmlicht te installeren bij de aanleg van een alarmsysteem. Toch is uit eigen onderzoek gebleken dat de consument het niet eenvoudig vindt om een buitensirene met alarmlicht zelf te installeren en wordt het design vaak niet mooi gevonden.



WoonVeilig, bekend van slimme alarmsystemen, brengt hier verandering in door als eerste een buitensirene met alarmlicht te introduceren die je net zo eenvoudig ophangt als een schilderij en die je eenvoudig zelf online instelt. Door een speciaal ontwerp klemt de WoonVeilig Buitensirene met Alarmlicht zichzelf met twee schroeven vast aan de gevelmuur. Alle persoonlijke voorkeuren zoals de duur van het sirenegeluid stel je via je WoonVeilig account draadloos en online in. Hierdoor is de installatie door iedereen binnen 10 minuten zelf uit te voeren.



In een alarmsituatie ontvang je direct een bericht op je mobiele telefoon en belt de online alarmcentrale van WoonVeilig met alle opgegeven contactpersonen. Dat kunnen buren zijn, familie maar ook een professionele beveiliger. De WoonVeilig Buitensirene met Alarmlicht geeft een luide sirene van 104 dB af en laat een duidelijk flitslicht zien. Een inbreker wordt hierdoor meteen afgeschrikt en ook voor de buurt en eventuele hulpdiensten is het alarm direct zichtbaar.



Met de afgeronde hoeken en het compacte ontwerp is rekening gehouden dat de WoonVeilig Buitensirene met Alarmlicht past bij ieder type woning. De werking is volledig draadloos en door slim energiebeheer wordt een batterijduur bereikt van enkele jaren. Het Nederlandse weer is als uitgangspunt genomen voor de UV- en weerbestendige materiaalkeuze. Daardoor blijft de WoonVeilig Buitensirene met Alarmlicht er altijd fris en strak uitzien.



Meer informatie: www.woonveilig.nl/shop/product/237



Over WoonVeilig



WoonVeilig is een Nederlandse Internet of Things (IoT) aanbieder gespecialiseerd in de slimme beveiliging van woningen. WoonVeilig is in 2008 gestart en introduceerde als eerste een connected app-gestuurd alarmsysteem voor de consumentenmarkt waarbij de online alarmcentrale van WoonVeilig iedere seconde het huis bewaakt en in geval van een alarm belt en sms’t. Middels slimme binnen en buitencamera’s kun je meteen zien wat er aan de hand is. WoonVeilig is marktleider in Nederland en opereert onder de merknaam Egardia in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, België, Luxemburg en Zwitserland.



Website: www.woonveilig.nl