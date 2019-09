Festival Masterly The Hague - Hollandse Meesters naast nieuw design

Een festival waar Oude Meesters muze zijn voor hedendaagse ontwerpers. Wie komt daarop? Nicole Uniquole en Willem Jan Hoogsteder hebben hun unieke kwaliteiten gebundeld. Met Masterly The Hague zetten ze een verrassend nieuwe bestemming neer in koninklijk Den Haag voor liefhebbers van kunst en cultuur.



De allure van de tweede editie van Masterly The Hague - van 19 t/m 22 september 2019 - is ongekend voor Nederland. Op vier toonaangevende locaties rond de Hofvijver worden 25 geënsceneerde stijlkamers ingericht. Hier presenteren de geselecteerde deelnemers hun nieuwe ontwerpen dicht bij de 17de-eeuwse kunstwerken waardoor ze zich lieten inspireren.



Deuren gaan open



Masterly The Hague heeft Den Haag veroverd. Het initiatief werd direct omarmd door deelnemers, bezoekers en stad. Nicole Uniquole weet als geen ander de deuren van monumentale gebouwen met karakter en rijkdom te openen en die te vullen met schoonheid. Dat deed ze eerder in Paleis Oranienbaum (Dessau, Duitsland) en jaarlijks tijdens Masterly Milano, het Nederlands paviljoen op de Salone del Mobile (Milaan, Italië). Willem Jan Hoogsteder nam met Uniquole het initiatief voor Masterly The Hague. Sinds 2012 kennen ze elkaar door de tentoonstelling in Oranienbaum. Hoogsteder is eigenaar van de gelijknamige kunsthandel in 17de-eeuwse schilderijen en conservator van Museum Bredius. Zijn grote kennis toont hij onder andere in het televisieprogramma ‘Tussen Kunst & Kitsch’.



Van Nicolaas Maes tot Jean Paul Gaultier



Samen met Maarten Spruyt, met wie Uniquole net als met veel van de deelnemers al lang samenwerkt, richt ze de stijlkamers in met veel schwung in. De ontwerpers weten vaak goed gebruik te maken van de bijzondere synergie die ontstaat tussen plek en moment. Zo creëert Bert Timmermans van Working Bert wanden voor het nieuwe interieur van voormalig restaurant Royal aan het Lange Voorhout. H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme tekende voor het Oranjevaasje van Royal Leerdam. De bezoeker is verzekerd van speciale verhalen die letterlijk en figuurlijk worden verteld en verbeeld door de ontwerpers. Van Nicolaas Maes tot Jean Paul Gaultier, Oude Meesters en Dutch Design, tijdens Masterly The Hague komt alles samen.



Ontdekken?



Na het succes van de eerste editie in 2018 ondergaan meerdere locaties tijdelijk een koninklijke transformatie. Voormalig restaurant Royal aan het Lange Voorhout ondergaat een make-over. Masterly The Hague heeft een prachtige reeks cultuurhistorische lezingen. De Bijenkorf maakt weer etalages met de Masterly-sfeer en -allure. In een gratis gidsje staan alle ontwerpers vermeld en zijn twaalf topzaken in het Museumkwartier opgenomen die alle de typisch Haagse sfeer uitstralen, die zo past bij dit festival. Op zaterdag 21 september wordt om 11 uur de Hester van Eeghen Leather Design Prijs uitgereikt.



Geïnteresseerd om de schoonheid van de Hollandse Meesters te leren kennen door de ogen van hedendaagse ontwerpers? Tickets zijn verkrijgbaar via: https://www.masterlythehague.com/



Voor nieuwtjes houdt Instagram en Facebook in de gaten: Masterly The Hague, Nicole Uniquole. En #museumkwartierdenhaag #royalthehague #masterlythehague.



MASTERLY THE HAGUE is een nieuw jaarlijks terugkerend festival, toegankelijk voor publiek. Historische schilderijen worden gecombineerd met speciaal voor de gelegenheid vervaardigde werken van hedendaagse ontwerpers, kunstenaars en fotografen.



MASTERLY THE HAGUE is een initiatief van Nicole Uniquole en Willem Jan Hoogsteder. Curator Nicole Uniquole en Maarten Spruyt (art direction en styling) tekenden eerder voor tentoonstellingen Dutch Design – Huis van Oranje in Oranienbaum, Royal Showpieces in Paleis het Loo en Masterly – the Dutch in Milano in Palazzo Francesco Turati. Willem Jan Hoogsteder is kenner van Hollandse en Vlaamse meesters uit de 17e eeuw. Met De Hoogsteder Museum Stichting verzorgde hij schilderijen voor meer dan 150 museale tentoonstellingen over de gehele wereld.



Credits bij het beeld



1 - Masterly The Hague 2019 - Royal Leerdam Crystal (fotografie Frieda Mellema) met Muze Frederik Hendrik, Prins van Oranje (in bruikleen via de Hoogsteder Museum Stichting)



2 - Masterly The Hague 2019 - Hester van Eeghen (photo by Frieda Mellema) met Muze Verkolje (in bruikleen via de Hoogsteder Museum Stichting)



3 - Masterly The Hague 2019 - Astrid Zuidema met Muze Van der Meer (in bruikleen via de Hoogsteder Museum Stichting)



4 – Masterly The Hague 2019 - New Festival of Old Master Paintings and Dutch Design - foto Nicole Marnati - locatie Hoogsteder Museum Stichting