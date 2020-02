NVVE-bijeenkomst in Arnhem over dementie en zelfgekozen levenseinde

Het zelfgekozen levenseinde staat meer dan ooit in de belangstelling. De NVVE houdt tijdens de Week van de Euthanasie (7 tot en met 14 februari) verspreid over het land informatieve bijeenkomsten over keuzevrijheid aan het eind van het leven. Aansluitend op deze week organiseert het ministerie van VWS van 15 februari tot en met 18 maart in vier steden zogenoemde ‘Huiskamergesprekken’, onder de titel ‘Dialoog over de laatste levensfase’. De NVVE vindt het belangrijk om rondom deze huiskamergesprekken haar standpunten uit te dragen. Daarom houdt de NVVE op vrijdag 14 februari van 13.30 tot 16.00 uur een bijeenkomst in Rozet, Kortestraat 16 in Arnhem.



Een belangrijk thema voor NVVE-leden is euthanasie bij dementie. Tijdens de bijeenkomst in Arnhem wordt daarom een korte documentaire over de dementie van Margriet Hermans vertoond. Zij koos uiteindelijk voor euthanasie. De documentaire wordt gevolgd door een nagesprek en een lezing over dementie en het zelfgekozen levenseinde. Daarnaast is doorlopend een informatietafel geopend. Bezoekers kunnen daar terecht voor brochures, informatie over (digitale) wilsverklaringen en het onderling uitwisselen van informatie.



Het VWS-project komt voort uit het regeerakkoord, waarin is afgesproken dat het kabinet een brede discussie opzet over euthanasie, waardig ouder worden en voltooid leven. Op zaterdag 15 februari vindt zo’n huiskamergesprek plaats in Arnhem.



De NVVE-bijeenkomst in Arnhem is gratis bij te wonen. Meer informatie over het programma: www.nvve.nl/agenda/regiobijeenkomst-arnhem