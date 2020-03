Hilversum, 12 maart 2020



Swydo lanceert partnerprogramma voor marketingtechnologie bedrijven.



Swydo, hét rapportage-, monitoring- en workflow platform voor online marketeers, introduceert een nieuw Technologie partnerprogramma. Met het partnerprogramma biedt Swydo marketingtechnologie bedrijven de mogelijkheid om (marketing) data te integreren met haar platform. Het doel is data van verschillende bronnen samen te brengen om het besluitvormingsproces van bedrijven te ondersteunen met data gedreven inzichten.



Het partnerprogramma is een belangrijke stap binnen haar technologie-ecosysteem en is bedoeld om op een gestructureerde wijze samen te werken met technologiepartners. Samen zijn we nog beter in staat om passende oplossingen te bedenken voor gezamenlijke klanten. Dit resulteert in het ontsluiten van nieuwe data bronnen, het verbeteren van het rapportageproces, het opstellen van kwalitatief betere klantrapportages en betere inzichten in marketingattributie. Daarnaast biedt het programma deelnemende bedrijven toegang tot technische resources van Swydo en mogelijkheden om gezamenlijk marketingactiviteiten te ontwikkelen.



Data analyse en inzichten



Qooqie Call Tracking platform uit Rotterdam is een van de eerste technologiepartners. “Data analyse en inzichten zijn belangrijke componenten voor bedrijfsgroei. Binnen organisaties worden hele ecosystemen van data gecreëerd om die groei tot stand te brengen. Onze visie is data vanuit telefonische contactmomenten toe te voegen aan bestaande ecosystemen”, aldus Qooqie CEO Richard Reijns. “Onze samenwerking met Swydo helpt om dit te verwezenlijken.”



Flexibiliteit vergroten



Swydo-oprichter en managing director Jeroen Maljers legt uit: "Het doel van het partnerprogramma is het vergroten van de flexibiliteit voor onze klanten en sluit aan bij onze ambitie om zoveel mogelijk waarde uit data te halen. Onze technologiepartners stellen klanten in staat met datagedreven inzichten de effectiviteit en ROI van hun marketing activiteiten te verbeteren".





Over Swydo



Swydo is een flexibele en schaalbare all-in-one rapportage en monitoring platform voor online marketeers waarmee professionele en geautomatiseerde (marketing)rapportages en dashboards worden samengesteld. (Online) marketingbureaus, franchisors en brands gebruiken Swydo voor het efficiënt inrichten van hun rapportageproces. Voor meer informatie bezoek https://www.swydo.com/







Over Qooqie



Qooqie brengt alle facetten van het belangrijkste communicatiepunt met een prospect/klant, het telefonisch contact, in kaart. Qooqie maakt het mogelijk voor haar klanten om data uit telefoongesprekken mee te nemen en toe te wijzen aan hun marketing attributie. Door Qooqie krijgen marketeers nauwkeurige en bruikbare inzichten in welke mate telefoongesprekken het zakelijk succes beïnvloeden. Voor meer informatie bezoek https://qooqie.com/nl-nl/.