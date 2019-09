On y va! Jeroen De Man maakt eigen versie van tv-format Ik Vertrek.

Regisseur Jeroen De Man is deze zomer met cast en crew van zijn nieuwste voorstelling Sexual Healing naar Frankrijk gereden om video-opnames te maken voor zijn versie van Ik Vertrek: On y va. De opnames maken onderdeel uit van de voorstelling. In On y va vertrekt een volstrekt uit elkaar gegroeid gezin (gespeeld door Romana Vrede, Ariane Schluter, Hein van der Heijden, Bram Suijker en Mariana Aparacio Torres) naar Frankrijk om alles achter zich te laten. Zullen ze nu wezenlijk gelukkiger zijn? Het antwoord is vanaf 4 oktober te zien in de theaters.



“Zeker een paar keer per week fantaseer ik over hoe anders te leven,” vertelt Jeroen De Man. “Mijn gezin verlaten, een nieuw gezinslid maken, een nieuw huis, een nieuwe maîtresse, een nieuwe stad of een totaal andere baan. Ik wil een stuk maken over mensen die de ballen hebben om alles anders te doen. Die op zoek gaan naar dat groenere gras van de buren. En daar misschien wel totaal teleurgesteld zullen raken, maar weten dat met risico’s nemen ook grote levensvreugde te behalen valt.”



Mix 'Ik vertrek' en Teorema

Sexual Healing is onder meer gebaseerd op het tv-format Ik vertrek; een serie reportages waarin Nederlanders, die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, gevolgd worden. Waar gaan ze naar toe? Waarom en wat laten ze achter? De tweede inspiratiebron voor Sexual Healing is de film Teorema (1968) van Pasolini. In deze raadselachtige en intrigerende film ontvangt een Milanees gezin het bezoek van een geheimzinnige, engelachtige jonge man die met alle gezinsleden een seksuele relatie heeft. Hij verdwijnt even plotseling als hij gekomen is, maar het kortstondig bezoek heeft het effect van een katalysator: alle gezinsleden worden met hun verborgen verlangens geconfronteerd en zien hun wereld vol materialistische waarden in elkaar storten.



Het verhaal

In Sexual Healing vertrekt een gezin (Romana Vrede, Hein van der Heijden, Ariane Schluter, Bram Suijker en Mariana Aparicio Torres) naar Frankrijk om een zorgboerderij te beginnen. Alles loopt op rolletjes. De volstrekt uit elkaar gegroeide Nederlandse familie heeft zich hier weten te herpakken. Gebaseerd op het verhaal van Teorema staat er plotseling een jongeman op het erf (Emmanuel Ohene Boafo). Iedereen raakt van hem in de ban. Iedereen wil bij hem zijn, door hem worden bezeten. Zijn mystieke kracht heeft op elk gezinslid een aparte uitwerking.



Schrijvers voor het eerst in de grote zaal

Met hun virtuoze, brutale en ‘streetwise’ taal veroverden Jan Hulst en Kasper Tarenskeen de afgelopen jaren de vlakkevloertheaters. Met Sexual Healing schrijven ze hun eerste tekst voor de grote zaal.



Hulst en Tarenskeen maakten onder meer de The Woods (2015) en Scheeps-Horeca (2016, genomineerd voor de BNG Theaterprijs en geselecteerd voor Circuit X. Daarna maakten ze (in coproductie met Toneelgroep Oostpool en Frascati Producties) speciaal voor Oerol de locatievoorstelling De Ilias (2016). In 2018 herschreven ze Romeo & Julia in opdracht van Toneelgroep Oostpool in een regie van Marcus Azzini. Hierna volgde Assad (in coproductie met Frascati en Oostpool) (2019) en La Pretenza, die in september 2019 in première gaat. Sexual Healing



Een cast met nominaties

Het Nationale Theater heeft voor deze voorstelling een mooie cast samengesteld waarvan drie van de zeven acteurs dit jaar zijn genomineerd voor de VSCD Toneelprijzen. Bram Suijker (We zijn hier voor Robbie) en Mark Kraan (Cinema) zijn genomineerd voor de Arlecchino, de meest indrukwekkende mannelijke bijdragende rol en Ariane Schluter (People Places & Things, Toneelgroep Oostpool) is genomineerd voor de Colombina, de meest indrukwekkende vrouwelijke bijdragende rol. De prijzen worden op zondag 15 september 2019 uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater.



Credits

tekst Jan Hulst en Kasper Tarenskeen regie Jeroen De Man spel Mariana Aparicio Torres, Hein van der Heijden, Mark Kraan, Emmanuel Ohene Boafo, Ariane Schluter, Bram Suijker en Romana Vrede



Speeldata en kaarten

De voorstelling is van 4 oktober tot 7 december 2019 te zien in veel Nederlandse theaters. Première: zaterdag 12 oktober in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Kijk voor meer informatie en kaarten op www.hnt.nl/sexualhealing