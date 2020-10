'Waterdicht maken van identiteit zeer belangrijke stap in tegengaan betaalfraude'

Dit is een expertquote van Ton van Tulder van Institute For Financial Crime (IFFC), in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: 100 aangiften per dag van WhatsAppfraude, politie begint campagne | ANP



De politie krijgt per dag honderd aangiften binnen van WhatsAppfraude of pogingen daartoe. De politie begint daarom een campagne om mensen te waarschuwen tegen deze vorm van oplichting.



Uitstekend dat de politie een voorlichtingscampagne begint tegen WhatsAppfraude. Elke betaalfraude begint met het misleiden van de slachtoffers en daarom is het waterdicht maken van identiteit een zeer belangrijke stap die verdere inspanning vereist. Daarnaast dienen alle partijen die zicht hebben op een stukje van deze vorm van fraudes samen te werken aan oplossingen en barrières.



Ton van Tulder is Directeur van het Institute for Financial Crime.