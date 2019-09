Theatercollege Frans de Waal exclusief in de Koninklijke Schouwburg

''Welbeschouwd zijn we allemaal apen en dat is niet iets om je voor te schamen,'' aldus bioloog Frans de Waal. Zijn boek Mama's laatste omhelzing: over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over onszelf is een hit. Op dinsdag 15 oktober staat hij exclusief in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag met een theatercollege over zijn bestseller. De Waal laat zien dat er zoiets bestaat als (zelf)bewustzijn bij dieren. Want waarom zouden mensen wel emoties hebben en dieren niet?



Mama's laatste omhelzing



Na zijn succesvolle boek over intelligentie bij dieren, Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?, richt Frans de Waal zich op emoties. En ook daarin zijn mensen meer verwant aan dieren dan ze denken. Dit jaar verscheen zijn boek Mama’s laatste omhelzing, dat opent met het dramatische afscheid tussen Mama, een stervende 59-jarige chimpansee, en Jan van Hooff, bioloog en oud-directeur van Burgers’ Zoo. Hun laatste omhelzing werd gefilmd en vervolgens breed verspreid op internet.



In De Waals theatercollege, die dezelfde titel draagt als zijn boek, interpreteert Frans de Waal gezichtsuitdrukkingen en vertelt hij over de emotionele kanten van dierlijke én menselijke omgangsvormen. Mensen hebben niet één orgaan dat dieren niet ook hebben, dus waarom zouden we aannemen dat wij als enige emoties kennen?



Frans de Waal



Frans de Waal (1948) is een wereldberoemde Amerikaans-Nederlandse bioloog, primatoloog en hoogleraar psychologie aan de Emory University in Atlanta. Het Amerikaanse tijdschrift Time schaart hem tot de honderd meest invloedrijke mensen. Hij schrijft vele internationale bestsellers, waaronder De bonobo en de tien geboden, Een tijd voor empathie en De aap in ons. In 2017 was Frans de Waal een indrukwekkende en zeer goed bekeken Zomergast.



Het theatercollege Mama's laatste omhelzing is op dinsdag 15 oktober exclusief te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.