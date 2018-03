Expositie speciaal voor juwelenliefhebbers op kasteellocatie

'Het Juweel' – Buitenplaats Sparrendaal – 8 t/m 10 juni 2018



DRIEBERGEN, 20180306 -- 'Het Juweel' is dé enige themabeurs in Nederland die zich enkel concentreert op juwelen, sieraden en horloges. Deze succesvolle juwelenbeurs vindt aan het begin van de zomer plaats op Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen.



Tijdens de exclusieve verkoopexpositie zijn ruim 25 exclusieve goud- en edelsmeden, juweliers en horlogespecialisten bijeengebracht om hun prachtige collectie te tonen. Het verenigen van kwaliteit, originaliteit en vakmanschap is wat deze unieke themabeurs zo succesvol maakt. Daarnaast genieten bezoekers van de grote diversiteit aan hedendaagse ontwerpen tot zeldzame antieke juwelen. Liefhebbers van bijzondere juwelen, sieraden en horloges houden daarom 8 t/m 10 juni vrij voor een bezoek aan “Het Juweel Sparrendaal”.



Unieke collecties juwelen & horloges



Speciaal voor de horlogeliefhebbers presenteren een zestal kleine Nederlandse horlogemerken hun unieke uurwerken op Het Juweel Sparrendaal. Deze “Dutch Made” horloges zijn stuk voor stuk uniek en ambachtelijk gemaakt door Nederlandse professionals. Daarnaast tonen en verkopen hoog aangeschreven goudsmeden, edelsmeden en juweliers uit onder andere Nederland, Zwitserland, Engeland en België hun mooiste sieraden. Antiquairs gespecialiseerd in exclusieve vintage juwelen en bijzonder zilver completeren dit uitzonderlijke aanbod. De combinatie van authentieke en unieke moderne juwelen & horloges maakt een bezoek aan Het Juweel Sparrendaal meer dan waard!



Rijkgevulde stijlkamers



De 18e-eeuwse buitenplaats Sparrendaal is de ideale locatie om de mooiste sieraden te bewonderen en te kopen. Deze historische Buitenplaats heeft in de ruim 250 jaar van haar bestaan een rijke geschiedenis opgebouwd en is enige jaren geleden volledig gerestaureerd. Deze zomer is Sparrendaal het speelveld voor de bijzondere juwelenbeurs, waar de unieke collectie van de deelnemers geëxposeerd staan in alle rijk gedecoreerde zalen. Onder het genot van een drankje loopt de bezoeker langs vitrines in de stijlkamers van Buitenplaats Sparrendaal. Kortom “Het Juweel” is een waar onderscheidend evenement dat niemand wil missen.



Wat, waar en wanneer



Wat: Het Juweel Sparrendaal



Locatie: Buitenplaats Sparrendaal, Driebergen



Data: Vrijdag 8 t/m zondag 10 juni 2018



Openingstijden: Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur



Parkeren: Direct naast Buitenplaats Sparrendaal is een ruime parkeerplaats. Volg de aanwijzingen van de parkeerregelaars.