Rechtbank Den Haag vervangt rechter kort geding Viruswaanzin

Met verkoudheidsklachten in quarantaine



DEN HAAG (23 juni 2020) – De rechtbank deelde vandaag mede dat mr. H.J. Vetter als gevolg



van het COVID-19-protocol in quarantaine gaat. De rechter zou verkoudheidsklachten hebben. Het



kort geding van Viruswaanzin is overgenomen door mr. S.J. Hoekstra-Van Vliet. Viruswaanzin is



ongelukkig over deze gang van zaken.



Het bericht komt een dag nadat het verweer van de staat ontvangen is. Jeroen Pols van



Viruswaanzin: ‘mr. Vetter heeft zich ruim twee weken kunnen voorbereiden. Nu moeten wij



vertrouwen op een rechter die binnen 48 uur een dagvaarding van 55 pagina’s dient te bestuderen.



Dat rechters in quarantaine moeten omdat ze een hoestje hebben, illustreert precies de waanzin die



wij met deze zaak willen bestrijden.’



Overigens biedt Viruswaanzin de rechter aan om een test te doen zodat vastgesteld wordt of er



sprake is van een besmetting met COVID-19 of een gewone verkoudheid. Valt deze negatief uit dan



kan de zitting donderdag gewoon doorgaan.



Volgens Pols is de timing erg ongelukkig. ‘Bij een politiek gevoelige zaak als deze lijkt het me



onverstandig om kort voor de zitting een rechter te vervangen. Dit schaadt het vertrouwen en biedt



een vruchtbare bodem voor speculaties.’ Viruswaanzin hoopt met de rechtbank tot een oplossing te



komen. ‘Wij zien graag dat mr. Vetter deze zaak alsnog behandelt’, aldus Pols.-